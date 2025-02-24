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Накатани нокаутом защитил титул WBC в легчайшем весе

Японский боксер одержал уверенную победу на родной земле.
Сегодня, 16:20
Дзюнто Накатани / Getty Images
Дзюнто Накатани / Getty Images

27-летний Дзюнто Накатани защитил чемпионский пояс от посягательств Давида Куэльяра. Мексиканец выдержал лишь два полных раунда.

Чемпион в 3-м раунде направил на претендента шквал ударов. Куэльяр оказался в нокдауне, но поднялся и попытался продолжить бой. Впрочем, Накатани провел еще одну атаку и окончательно отправил мексиканского боксера на канвас.

Японец остается непобедимым на профи-ринге. Он одержал 30 побед, в том числе 23 - нокаутами. До контроля над титулом WBC в легчайшем весе он владел поясами WBO в легчайшем и втором легчайшем дивизионах.

Ранее Джошуа рассказал, верит ли он в то, что Фьюри завершил карьеру.

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