Джошуа признался, верит ли он в завершение карьеры Фьюри

Энтони сделал допущение, что Тайсон может вернуться в бокс.

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа высказался по поводу Тайсона Фьюри.

Британец считает, что его соотечественник завершил карьеру, однако допускает, что тот может вернуться.

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"Да, Фьюри завершил карьеру. Он объявил об этом, поэтому да.

Завершил ли он карьеру с возможностью возвращения? Да. Ушел ли он на пенсию? Да. Подерется ли Тайсон в следующем месяце? Нет. Фьюри может вернуться, но он закончил карьеру", - сказал Джошуа для Seconds Out.

Фьюри объявил о завершении карьеры после двух поражений от Александра Усика.

Ранее Усик озвучил имя приоритетного соперника.

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