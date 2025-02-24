Леннокс Льюис оценил победу Паркера в бою с Баколе

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Леннокс Льюис высказался о победе Джозефа Паркера в бою против Мартина Баколе.

По словам легендарного боксера, Мартин не должен был соглашаться на поединок, ведь не был в форме.

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"Это был отличный удар. Баколе низко опустил руки, и он принял бой в последнюю минуту. Я бы не соглашался на такой поединок в последний момент. Я бы подготовился к этому бою.

Я не ожидал, что бой закончится так рано. Это был один удар, но угол остановил поединок. Я знаю, что Баколе не хотел, чтобы этот бой остановили", - сказал Льюис в интервью YouTube-каналу BoxNation.

Паркер победил Баколе техническим нокаутом во втором раунде в соглавном событии вечера бокса в Саудовской Аравии.

Отметим, что Мартин согласился на бой за несколько дней до него. Дюбуа должен был боксировать, но заболел.

Ранее Усик отреагировал на победу Паркера над Баколе.

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