Хижняк быстрой победой дебютировал на профессиональном ринге

Украинский олимпийский чемпион разобрался с соперником в первом раунде.
Сегодня, 21:05       Автор: Игорь Мищук
Александр Хижняк / Getty Images
Украинский олимпийский чемпион Александр Хижняк (1-0, 1 КО) успешно дебютировал на профессиональном ринге.

Свой первый бой в лимите полутяжелого веса украинец провел против колумбийца Вилмера Барона (8-14-1, 6 КО) в рамках вечера бокса Usyk 17 Promotions Rising Stars.

Хижняк уже от начала поединка стал оказывать давление на соперника и отправил его джебом в нокдаун.

За 12 секунд до конца первого раунда украинский боксер прижал своего оппонента к канатам - после нескольких ударов колумбиец снова оказался на настиле ринга, после чего уже не поднялся.

Напомним, что Хижняк является чемпионом Олимпийских игр-2024 в Париже, завоевав золотую медаль в весовой категории до 80 кг. Также на Играх-2020 в Токио украинец становился серебряным призером в категории до 75 кг.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

Статьи по теме

Олимпийский чемпион проведёт первый бой в Лесниках Олимпийский чемпион проведёт первый бой в Лесниках
Хижняк дебютирует на профессиональном ринге Хижняк дебютирует на профессиональном ринге
"Это точно": Президент НОК сделал важное заявление по поводу будущего Хижняка "Это точно": Президент НОК сделал важное заявление по поводу будущего Хижняка
"Не откладываю, но нужно время": Хижняк рассказал, собирается ли переходить в профессиональный бокс "Не откладываю, но нужно время": Хижняк рассказал, собирается ли переходить в профессиональный бокс

Видео

Матч Шахтер - Лех завершился потасовкой с участием игроков, Грам заработал красную карточку
Матч Шахтер - Лех завершился потасовкой с участием игроков, Грам заработал красную карточку

Популярное на сайте

Биатлон-2025/2026: Ханна Эберг и Стурла Легрейд одержали победы в пасьютах в Холменколлене
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужской спринтерской гонки в Холменколлене
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2026
просмотров
Футбол сегодня: матчи Эвертона, Жироны, поединки Серии А, Бундеслиги и УПЛ
просмотров
Формула 1: Кубок конструкторов-2026
просмотров

Последние новости

Бокс21:25
Лапин за минуту остановил латвийского соперника
Бокс21:05
Хижняк быстрой победой дебютировал на профессиональном ринге
Биатлон20:38
Перро взял Малый хрустальный глобус в гонках преследования
Биатлон19:59
Жанмонно завоевала четвертый хрустальный глобус в сезоне
Бокс19:32
"Сам хотел посмотреть, что у нас за страна": Усик рассказал о приезде Джошуа
Биатлон18:55
Биатлон-2025/2026: Ханна Эберг и Стурла Легрейд одержали победы в пасьютах в Холменколлене
Биатлон18:40
Мандзин не удержался в топ-10 гонки преследования в Холменколлене
Украина18:00
УПЛ: Кривбасс обыграл Эпицентр, ЛНЗ одолел Рух
Украина17:48
ЛНЗ одержал волевую победу над Рухом
Европа17:23
Ливерпуль уступил в гостях Брайтону
