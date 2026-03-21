Хижняк быстрой победой дебютировал на профессиональном ринге

Украинский олимпийский чемпион Александр Хижняк (1-0, 1 КО) успешно дебютировал на профессиональном ринге.

Свой первый бой в лимите полутяжелого веса украинец провел против колумбийца Вилмера Барона (8-14-1, 6 КО) в рамках вечера бокса Usyk 17 Promotions Rising Stars.

Хижняк уже от начала поединка стал оказывать давление на соперника и отправил его джебом в нокдаун.

За 12 секунд до конца первого раунда украинский боксер прижал своего оппонента к канатам - после нескольких ударов колумбиец снова оказался на настиле ринга, после чего уже не поднялся.

Напомним, что Хижняк является чемпионом Олимпийских игр-2024 в Париже, завоевав золотую медаль в весовой категории до 80 кг. Также на Играх-2020 в Токио украинец становился серебряным призером в категории до 75 кг.

