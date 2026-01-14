"Подерусь с любым": Хргович предложил свою кандидатуру Фьюри в качестве соперника
Хорватский боксер выразил готовность встретиться с британским экс-чемпионом.
Представитель супертяжелого дивизиона Филип Хргович высказался о вероятности боя против бывшего чемпиона Тайсона Фьюри.
Хорватский боксер заявил, что готов разделить ринг с британцем.
"Конечно, я бы провел бой с Фьюри. Я подерусь с любым соперником. Посмотрим, что Фьюри сделает дальше. Он сказал, что вернулся из-за любви к боксу. Так почему бы ему не подраться с топовым претендентом вроде меня? Или же он подерется с каким-то мешком?
Если Фьюри любит бокс, то ему следует провести бой против настоящего претендента из топ-5 или топ-10. Я хочу подраться с кем угодно. Так что давайте посмотрим, что произойдет", - сказал Хргович в комментарии Pro Boxing Fans.
Ранее Хргович также назвал других своих потенциальных соперников.
