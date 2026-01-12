Хргович назвал своих потенциальных соперников

Хорватский представитель супертяжелого дивизиона Филип Хргович высказался о своих ближайших планах.

Боксер заявил, что готов к хорошим поединкам, и рассказал, кто мог бы стать его соперником.

"Надеюсь, что скоро вернусь в ринг. Есть несколько очень хороших вариантов. Лучшим вариантом для меня был бы бой с Фабио Уордли за пояс WBO, и я надеюсь, что это станет следующим шагом. Но у него сейчас добровольная защита, так что посмотрим, кого он выберет.

Также я хотел бы встретиться с Агитом Кабайелом в Германии. Это будет отличный бой, большой бой. У него там много поклонников, а в Германии живет много хорватов, поэтому поединок был бы крутым.

Кроме того, есть возможность провести реванш с Даниэлем Дюбуа. Все знают, что перед тем боем я болел и имел травму, поэтому не был в своей лучшей форме. Поэтому я был бы рад и такому поединку также. Посмотрим, что произойдет в ближайшие несколько недель, но я всегда открыт для всех хороших боев", - сказал Хргович в комментарии Pro Boxing Fans.

Ранее Хргович также оценил шансы Кабайела в возможном бою с Александром Усиком.

