Хргович назвал своих потенциальных соперников
Хорватский представитель супертяжелого дивизиона Филип Хргович высказался о своих ближайших планах.
Боксер заявил, что готов к хорошим поединкам, и рассказал, кто мог бы стать его соперником.
"Надеюсь, что скоро вернусь в ринг. Есть несколько очень хороших вариантов. Лучшим вариантом для меня был бы бой с Фабио Уордли за пояс WBO, и я надеюсь, что это станет следующим шагом. Но у него сейчас добровольная защита, так что посмотрим, кого он выберет.
Также я хотел бы встретиться с Агитом Кабайелом в Германии. Это будет отличный бой, большой бой. У него там много поклонников, а в Германии живет много хорватов, поэтому поединок был бы крутым.
Кроме того, есть возможность провести реванш с Даниэлем Дюбуа. Все знают, что перед тем боем я болел и имел травму, поэтому не был в своей лучшей форме. Поэтому я был бы рад и такому поединку также. Посмотрим, что произойдет в ближайшие несколько недель, но я всегда открыт для всех хороших боев", - сказал Хргович в комментарии Pro Boxing Fans.
