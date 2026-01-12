iSport.ua
Уордли готов к бою с Фьюри: Я отправлю его в нокаут

Чемпион WBO готов к встрече с цыганским бароном.
Сегодня, 11:03
Фабио Уордли / Getty Images
Фабио Уордли / Getty Images

Обладатель титула WBO в супертяжелом весе Фабио Уордли рассказал для BoxingScene, что готов сразиться с бывшим чемпионом мира в супертяжелом весе Тайсоном Фьюри.

"Я был уверен, что будет как минимум еще одно возвращение. Если он вернется, я хотел бы с ним драться. Я даже не знаю, кого он выбирает для боя или называет, или что-то еще. Кто бы это ни был, он, очевидно, планирует просто нокаутировать кого-то или, по крайней мере, танцевать вокруг него несколько раундов. Но что это на самом деле даст? Какую ржавчину это поможет сбросить? Кто знает? Я не знаю. Это зависит от него", — заявил английский боксер.

Все будет так же, как и в других боях — я отправлю его в нокаут. Возможно, мне придется принять несколько ударов, возможно, проиграть несколько раундов, что-то в этом роде. Но в 10-м, 11-м, возможно, я сохраню силы и для 12-го… Я уже проходил 10-й, 11-й раунды, так что, возможно, на этот раз я сохраню силы для 12-го, а потом вытащу козырь из рукава.

Напомним, что Фабио в последний раз выходил на ринг 25 октября, когда нокаутировал в 11-м раунде Джозефа Паркера в бою за временный пояс WBO. Александр Усик должен был провести бой с британцем, однако отказался от пояса.

Ранее отец Фьюри усомнился в возможности устроить бой Тайсона с Джошуа.

