Хргович оценил шансы Кабайела в возможном бое с Усиком

Также выразил уверенность в победе над украинским боксером.

Накануне прошел бой за защиту пояса, временный чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Агит Кабайел встретился с поляком Дамианом Кныбой. После окончания поединка немецкий боксер заявил, что хочет получить полноценный титульный бой, а именно с обладателем поясов WBC, WBA и IBF Александром Усиком.

Хорватский боксер супертяжелого веса Филип Хргович поделился мыслями о возможном бое между Александром Усиком и Агитом Кабайелом.

Не знаю. Я думаю, что Кабайел - тяжелый соперник для кого угодно, но Усик - это просто боец другого класса.

Также боксер рассказал, хотел ли он провести бой против Усика.

"Усик? Я хотел бы. Я уверен, что выиграю в любом бою. Поэтому я верю, что могу победить и Усика. Я большой парень, который наносит много ударов и имеет хороший подбородок. Поэтому я верю, что могу победить любого", - сказал хорват.

Кроме того, Кабайел рассказал о возможном поединке с Тайсоном Фьюри.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!