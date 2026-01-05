Провальный трансфер Манчестер Сити отправится в очередную аренду

Хавбек Манчестер Сити Кальвин Филлипс может покинуть клуб в январе, пишет FourFourTwo.

30-летний англичанин в текущем сезоне провел на поле всего 7 минут. Это было в кубковом матче против Хаддерсфилда.

Ничто не указывает на то, что во второй половине сезона игрок пригодится Гвардиоле, а потому он и сам предпочел бы уйти.

Вот только претендует на него только один клуб - Вулверхэмптон. И то, "волки" готовы только на аренду.

Напомним, что прошлый сезон Филлипс также провел в арендах: сначала в Ипсвиче, а потом в Вест Хэме.

Ранее также сообщалось, во сколько Манчестер Юнайтед обошелся Рубен Аморим.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!