Лидер полузащиты Барселоны дал "зеленый свет" на свою продажу

Где-то в Манчестере один нидерландский тренер уже просит руководство клуба выделить средства на этот трансфер.

Будущее Френки де Йонга в Барселоне находится в подвешенном состоянии.

Как сообщает Relevo, сейчас 26-летний нидерландец приблизился к тому, чтобы покинуть Каталонию по окончанию нынешнего сезона.

Это связано с тем, что де Йонг теперь больше не против варианта, при котором он будет продан в другой клуб. Игрок разочарован нынешней ситуации в Барселоне. Он считает, что ожидания, с которыми он подписал контракт с клубом, не оправдались.

Спортивные неудачи последних лет в сочетании с экономическим кризисом не позволяют "сине-гранатовым" бороться за победу в Лиге чемпионов, что было одним из самых больших желаний Френки, когда он подписывал контракт с Барселоной.

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По информации источника, у клуба также есть сомнения насчет самого футболиста. Его выступления не оправдали ожиданий, и клуб не станет скептически относиться к его потенциальному уходу.

В клубе понимают, что им придется продать одного из важных игроков, чтобы соблюдать финансовый фэйр-плей, и Де Йонг — главный фаворит на продажу.

Основным претендентом на игрока остается Манчестер Юнайтед, который, по словам президента Барселоны Жоана Лапорты, летом 2022 года предлагал за него 100 миллионов евро.

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