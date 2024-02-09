Барселона сделала запрос по одноклубнику Миколенко
Амаду Онана находится в сфере интересов каталонцев.
Барселона намерена подписать Амаду Онана летом этого года.
Как сообщает издание Sport, спортивный директор каталонцев Барселоны Деко сделал запрос Эвертону относительно цены хавбека, но получила неутешительный ответ.
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Отмечается, что "ириски" будут требовать за своего лидера не менее 60 млн евро в то время, как "сине-гранатовые" могут дать лишь 40 млн евро.
В этом сезоне в Онаны 24 матча во всех турнирах, в которых он забил 2 гола и отдал 1 ассист.
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