Барселона сделала запрос по одноклубнику Миколенко

Барселона намерена подписать Амаду Онана летом этого года.

Как сообщает издание Sport, спортивный директор каталонцев Барселоны Деко сделал запрос Эвертону относительно цены хавбека, но получила неутешительный ответ.

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Отмечается, что "ириски" будут требовать за своего лидера не менее 60 млн евро в то время, как "сине-гранатовые" могут дать лишь 40 млн евро.

В этом сезоне в Онаны 24 матча во всех турнирах, в которых он забил 2 гола и отдал 1 ассист.

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