iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Барселона сделала запрос по одноклубнику Миколенко

Амаду Онана находится в сфере интересов каталонцев.
Сегодня, 09:59
Амаду Онана / Getty Images
Амаду Онана / Getty Images

Барселона намерена подписать Амаду Онана летом этого года.

Как сообщает издание Sport, спортивный директор каталонцев Барселоны Деко сделал запрос Эвертону относительно цены хавбека, но получила неутешительный ответ.

Читай также: Помощник тренера Эвертона: Миколенко в этом году стал открытием

Отмечается, что "ириски" будут требовать за своего лидера не менее 60 млн евро в то время, как "сине-гранатовые" могут дать лишь 40 млн евро.

В этом сезоне в Онаны 24 матча во всех турнирах, в которых он забил 2 гола и отдал 1 ассист.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона эвертон Амаду Онана

Статьи по теме

Деку: Работа Хави в Барселоне недооценена Деку: Работа Хави в Барселоне недооценена
Помощник тренера Эвертона: Миколенко в этом году стал открытием Помощник тренера Эвертона: Миколенко в этом году стал открытием
Спортивный директор Барселоны назвал тренеров, которых клуб не рассматривает для подписания Спортивный директор Барселоны назвал тренеров, которых клуб не рассматривает для подписания
Клопп не возглавит Барселону этим летом Клопп не возглавит Барселону этим летом
Помочь журналистам

Видео

Шокирующий удар локтем: в Сети появилось видео, как Фьюри получил брутальное рассечение
Шокирующий удар локтем: в Сети появилось видео, как Фьюри получил брутальное рассечение

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина, Костюк и Цуренко опустились, Завацкая поднялась
просмотров
Биатлон-2023/2024: чемпионат мира продолжится женской спринтерской гонкой
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович - первая ракетка, Сачко опустился на одно место, Крутых упал на 28 позиций
просмотров

Последние новости

Европа12:59
Тухель - о Байере: 30 команд пыталось обыграть их, но этого не произошло. Впечатляющая серия
Формула 112:40
Формула 1. Болиды 2024 года: переименованная Альфа Таури представила первую машину VCARB 01
Европа12:30
Полесье усилилось украинским форвардом
Европа11:59
Нагельсманн может покинуть сборную Германии после Евро-2024
Бокс11:58
"Сумасшедший": Кроуфорд ответил на вызов на бой от Лопеса
Биатлон11:40
Биатлон: онлайн-трансляция женской спринтерской гонки на чемпионате мира
Европа11:29
Ливерпуль намерен побороться с Арсеналом за испанского хавбека
Биатлон11:20
Чемпионат мира по биатлону-2024: в Нове Место состоится спринтерская гонка у женщин
Биатлон11:10
Биатлон-2023/2024: чемпионат мира продолжится женской спринтерской гонкой
Другие страны10:59
Интер Майами хочет приобрести сына экс-игрока Реала
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK