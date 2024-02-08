Помощник тренера Эвертона: Миколенко в этом году стал открытием

Помощник главного тренера Эвертона Айан Воун поделился мнением об игре защитника Виталия Миколенко.

"Это уровень физической подготовки. Кроме того, команда спортивных наук проделала хорошую работу.

В выходные мы пробежали на четыре километра больше, чем Тоттенхэм. Относительно каждого маркера есть хороший прогресс, и это снова стало очевидным на выходных. Это ничего вам не гарантирует, но дает лучшие шансы".

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"Но будущее выглядит очень светлым. Вы можете увидеть, как Джерред Брентвейт взрослеет. Он играет вместе с Джеймсом Тарковски, а за ним есть первый номер сборной Англии – Джордан Пикфорд. Это хороший маленький треугольник.

Виталий Миколенко в этом году стал открытием. Джеймс Гарнер был невероятным, потому что мы использовали его на всех возможных позициях. Он просто выполняет свою работу и имеет наглое преимущество, которое мне нравится. Он стал действительно хорошим футболистом Премьер-лиги", – сказал Воун в интервью The Athletic.

В текущем сезоне на счету 24-летнего украинца два гола в 18-ти матчах АПЛ.

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