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Вингер Эвертона - о Миколенко: Он классный парень. Мы очень хорошо ладим

Двайт МакНил рассказал о своих отношениях с украинским защитником.
Сегодня, 17:59
Виталий Миколенко и Двайт МакНил / Getty Images
Виталий Миколенко и Двайт МакНил / Getty Images

Вингер английского Эвертона Двайт МакНил поделился мыслями об украинце Виталии Миколенко.

По словам английского футболиста, он поддерживает прекрасные взаимоотношения с нашим соотечественником и считает его классным парнем.

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"Он классный парень. Мы сидим рядом в раздевалке в игровые дни, как дома, так и на выезде. Он замечательный. Он мне очень нравится, и мы хорошо ладим. Мы хорошо общаемся. Его английский сейчас очень хорош, он больше говорит и участвует, что очень приятно. Он - замечательный человек, и вы можете видеть его качества как игрока. Он очень хорошо играет в этом сезоне.

В защите он был удивительным, с некоторыми его блоками, перехватами и защитой один в один. Он также был эффективен и в нападении. Он влияет на игру на обеих половинах поля. Я думаю, что мы начинаем строить хорошее маленькое партнерство и взаимопонимание друг с другом.

Вы по-настоящему получаете это понимание только тогда, когда играете с кем-то постоянно. Вы узнаете больше друг о друге без необходимости разговаривать, это просто становится естественным. Сейчас мы это чувствуем. Мы знаем, как друг другу нравится работать и как мы можем помочь друг другу. Играть с ним просто замечательно", - сказал МакНил в интервью пресс-службе "ирисок".

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: эвертон Виталий Миколенко Двайт МакНил

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