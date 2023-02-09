iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Тиаго Силва позитивно оценил трансферную кампанию Челси

Защитник считает, что лучшее время еще впереди.
Сегодня, 15:46
Тиаго Силва / Getty Images
Тиаго Силва / Getty Images

Защитник Челси Тиаго Силва высказался о трансферной кампании своего клуба.

Напомним, что в зимнее трансферное окно Челси потратил 323 млн фунтов, что больше, чем клубы Ла Лиги, Серии А, Бундеслиги и Лиги 1 вместе взятые. За это клуб многие раскритиковали, включая некоторых чиновников АПЛ.

Однако 38-летний бразилец считает, что такая кампания - показатель амбиций клуба и жажды побед.

"За всю карьеру я еще ни разу такого не видел. Это показывает, каковы амбиции клуба и жажда побед. В этом году у нас много травм. В Челси много новичков, и им нужно время, чтобы подготовиться и привыкнуть.

Знаем, что у нас не лучший сезон, но я действительно верю, что в этом можно найти позитив: если ты плохо начал, то можешь хорошо закончить. Нужно усвоить эту ситуацию как урок, постараться как можно скорее освоиться, потому что времени уже почти не осталось – скоро возобновится Лига чемпионов", - сказал Силва в интервью клубному сайту.

Однако игрок подчеркнул, что новому составу нужно некоторое время, чтобы сыграться и наладить химию.

Напомним, что в последнем матче Челси в очередной раз потерял очки с Фулхэмом.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси Тиаго Силва

Статьи по теме

Беллингем даже не рассматривает возможный переход в Челси Беллингем даже не рассматривает возможный переход в Челси
Стерлинг принял участие в фотосессии известного бренда одежды Стерлинг принял участие в фотосессии известного бренда одежды
Поттер - о больших тратах Челси: Завидовать плохо Поттер - о больших тратах Челси: Завидовать плохо
Челси нанял специалиста по развитию лидерских качеств Челси нанял специалиста по развитию лидерских качеств
Помочь журналистам

Видео

Марсель - ПСЖ 2:1 Роскошный победный гол Малиновского и обзор матча Кубка Франции
Марсель - ПСЖ 2:1 Роскошный победный гол Малиновского и обзор матча Кубка Франции

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Швентек - лидер, Цуренко вернулась в ТОП-100
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Биатлон-2022/2023: старт чемпионата мира в Германии
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович вернулся на вершину, Крутых установил собственный рекорд
просмотров

Последние новости

Европа16:54
Был хейтером, стал фанатом: Каррагер назвал Мартинеса "особенным игроком" МЮ
НХЛ16:46
НХЛ: лучшие бомбардиры
Европа16:28
Президент Барселоны раскритиковал финансовые правила Ла Лиги
НБА16:28
ТОП-10 моментов игрового дня НБА: Шарп и Грин спорят, чей аллей-уп круче
Европа16:01
Руководство Баварии разделилось в конфликте Нагельсманна и Нойера
Европа15:46
Тиаго Силва позитивно оценил трансферную кампанию Челси
Европа15:43
Легенду Манчестер Юнайтед признали виновным в публикации гомофобных оскорблений
Европа15:20
Рух узнал потенциальных соперников в плей-офф Юношеской лиги УЕФА
Формула 115:00
В БМВ исключили возможность возвращения в Формулу-1
Легкая атлетика14:35
Левченко завоевала золото в прыжках в высоту на турнире во Франции
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK