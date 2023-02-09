Тиаго Силва позитивно оценил трансферную кампанию Челси

Защитник Челси Тиаго Силва высказался о трансферной кампании своего клуба.

Напомним, что в зимнее трансферное окно Челси потратил 323 млн фунтов, что больше, чем клубы Ла Лиги, Серии А, Бундеслиги и Лиги 1 вместе взятые. За это клуб многие раскритиковали, включая некоторых чиновников АПЛ.

Однако 38-летний бразилец считает, что такая кампания - показатель амбиций клуба и жажды побед.

"За всю карьеру я еще ни разу такого не видел. Это показывает, каковы амбиции клуба и жажда побед. В этом году у нас много травм. В Челси много новичков, и им нужно время, чтобы подготовиться и привыкнуть.

Знаем, что у нас не лучший сезон, но я действительно верю, что в этом можно найти позитив: если ты плохо начал, то можешь хорошо закончить. Нужно усвоить эту ситуацию как урок, постараться как можно скорее освоиться, потому что времени уже почти не осталось – скоро возобновится Лига чемпионов", - сказал Силва в интервью клубному сайту.

Однако игрок подчеркнул, что новому составу нужно некоторое время, чтобы сыграться и наладить химию.

Напомним, что в последнем матче Челси в очередной раз потерял очки с Фулхэмом.