Челси - Фулхэм: обзор матча и результат игры 03.02.2023

Украинец отыграл один тайм, а "синие" что с ним, что без него не смогли поразить ворота соперника.

В пятницу, 3 февраля, в рамках 22-го тура английской Премьер-лиги состоялось лондонское дерби, в котором Челси принимал на своем поле Фулхэм.

Несмотря на все серьезное усиление во время зимнего трансферного окна, хозяева поля не смогли переиграть своего оппонента, завершив встречу безголевой ничьей.

Этот поединок стал первым в стартовом составе, а также дебютным на Стэмфорд Бридж для зимнего новичка "синих" Михаила Мудрика. Украинский вингер пытался принимать активное участие в атаках своей команды, но продемонстрировать свои лучшие качества и что-то особенное ему так и не удалось. Итогом первого домашнего матча в Челси для дорогостоящего украинца стала замена в перерыве встречи.

Mykhailo Mudryk's full Premier League debut by numbers:



45 minutes

0 shots

0 fouls won

0 chances created

0 take-ons completed

0 passes into opp. box



Replaced at half-time... pic.twitter.com/97I5YG25zW — Squawka (@Squawka) February 3, 2023

Впрочем, в первом тайме не только Мудрик, но вся команда хозяев поля, хоть и владела преимуществом, действовала не лучшим образом, играла нервно и без какой-то упорядоченности. Главным действующим лицом стал Кай Хаверц, который упустил две отличные возможности открыть счет, пробив выше перекладины и угодив в стойку, пытаясь перебросить голкипера.

Источник: Getty Images

Во второй половине встречи Челси вдвое больше владел мячом, но что-либо вынести из этого преимущества не сумел, в то время как Фулхэм успешно прессинговал соперника и сумел создать пару опасных моментов. Впрочем, и самих "дачников" в одном из эпизодов от пропущенного спас защитник, вынеся мяч с линии ворот. В итоге за весь матч соперники так и не смогли ни разу огорчить друг друга, завершив все нулевой ничьей.

Источник: Getty Images

На данный момент Челси с 30 очками занимает девятое место в турнирной таблице АПЛ. Фулхэм расположился на шестой строчке, имея в своем активе 32 балла.

Статистика матча Челси - Фулхэм 22-го тура чемпионата Англии

Челси - Фулхэм 0:0

Владение мячом: 67% - 33%

Удары (в створ): 12(3) - 10(4)

Атаки: 117 - 115

Челси: Аррисабалага – Джеймс (Аспиликуэта, 60), Силва, Бадиашиль, Кукурелья (Чилвелл, 84) – Фернандес, Галлахер – Зиеш (Стерлинг, 60), Маунт (Д. Д. Фофана, 75), Мудрик (Мадуэке, 46) – Хавертц

Фулхэм: Лено – Тете, Диоп, Рим, Робинсон – Рид (Кэрни, 90+1), Пальинья – Декордова-Рид (Соломон, 75), Перейра, Виллиан (Уилсон, 75) – Митрович (Винисиус, 90+1)

Предупреждения: Галлахер (64) – Пальинья (22), Перейра (51), Декордова-Рид (67), Уилсон (90+3)