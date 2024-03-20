Ветеран Челси может сменить клубную прописку

Центрбек лондонского Челси Тиаго Силва летом может покинуть свой нынешний клуб.

Как заявила одна из легенд Флуминенсе Фред, Силва уже долгое время находится на радарах своего родного клуба, и этот сезон может стать для него последним в Европе.

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"Тиаго Силва был нашей целью на протяжении длительного времени. Президент клуба Марио Биттенкур разговаривает с ним едва ли не каждую неделю в последнее время", - сказал он в разговоре с испанским изданием AS.

Отметим, что в текущем сезоне на счету бразильского защитника 29 матчей и 3 гола во всех турнирах.

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