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Ветеран Челси может сменить клубную прописку

У Тіаго Сілви є варіант з поверненням на Батьківщину.
Сегодня, 09:19
Тиаго Силва / Getty Images
Тиаго Силва / Getty Images

Центрбек лондонского Челси Тиаго Силва летом может покинуть свой нынешний клуб.

Как заявила одна из легенд Флуминенсе Фред, Силва уже долгое время находится на радарах своего родного клуба, и этот сезон может стать для него последним в Европе.

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"Тиаго Силва был нашей целью на протяжении длительного времени. Президент клуба Марио Биттенкур разговаривает с ним едва ли не каждую неделю в последнее время", - сказал он в разговоре с испанским изданием AS.

Отметим, что в текущем сезоне на счету бразильского защитника 29 матчей и 3 гола во всех турнирах.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси Тиаго Силва

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