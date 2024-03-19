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Секс-символ бокса вызвала фанатку Челси на бой в андеркарде шоу Майка Тайсона

Девушки из OnlyFans готовы пошуметь.
Сегодня, 15:25
Эбани Бриджес и Астрид Ветт / Daily Star
Эбани Бриджес и Астрид Ветт / Daily Star

Бывшая чемпионка мира по версии IBF в легчайшем дивизионе Эбани Бриджес намерена вернуться в ринг.

Знаменитая спортсменка хочет провести поединок против модели OnlyFans и фанатки Челси Астрид Ветт. Бой может пройти в андеркарде шоу Джейк Пол – Майк Тайсон. 

instagram.com/ebanie_bridges
instagram.com/ebanie_bridges

"Могу ли я победить Астрид Ветт в андеркарде боя Джейка Пола и Майка Тайсона? Я имею в виду, что мне нравится эта идея", – написала Эбани Бриджес на своей странице в соцсети Х.

Ветт ответила, заявив, что не знает, кто тая Эбани. Отметим, что девушки хорошо знакомы и имеют большую популярность на платформе OnlyFans.

instagram.com/wettastrid
instagram.com/wettastrid

Ранее Ванда Нара порадовала подписчиков откровенным кадром из грядущего клипа.

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