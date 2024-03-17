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Ванда Нара порадовала подписчиков откровенным кадром из грядущего клипа

Аргентинская модель опять на грани фола.
Сегодня, 00:50
Ванда Нара / instagram.com/wanda_icardi/
Ванда Нара / instagram.com/wanda_icardi/

Жена форварда Галатасарая Мауро Икарди показала очередной кадр из нового музыкального клипа.

На этот раз Ванда Нара опубликовала в соцсетях фото, где ее оголенная пятая точка выглядывает из машины.

Источник: instagram.com/wanda_icardi/

Напомним, в ближайшее время должен выйти клип на трек аргентинской модели под названием "Money".

Ранее сообщалось, что Ванда Нара раскрыла подробности своей "измены" Икарди.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ванда Нара

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