Ванда Нара порадовала подписчиков откровенным кадром из грядущего клипа

Аргентинская модель опять на грани фола.

Жена форварда Галатасарая Мауро Икарди показала очередной кадр из нового музыкального клипа.

На этот раз Ванда Нара опубликовала в соцсетях фото, где ее оголенная пятая точка выглядывает из машины.

Источник: instagram.com/wanda_icardi/

Напомним, в ближайшее время должен выйти клип на трек аргентинской модели под названием "Money".

Ранее сообщалось, что Ванда Нара раскрыла подробности своей "измены" Икарди.

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