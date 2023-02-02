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Тиаго Силва прокомментировал переход Жоржиньо в Арсенал

Бразилец не стал осуждать поступок бывшего одноклубника.
Сегодня, 10:19
Жоржиньо и Силва / Getty Images
Жоржиньо и Силва / Getty Images

Защитник Челси Тиаго Силва прокомментировал переход экс-хавбека клуба Жоржиньо в стан лондонского Арсенала.

"Он перешел к прямым конкурентам. Но это футбол, такое бывает. Он хотел остаться в Англии, здесь у него семья. Есть вещи, которые мы не можем контролировать, но также нужно понимать и точку зрения игрока.

Я знаю, что нам предстоит много работы. Мы лишились одного из главных лидеров в раздевалке. Он много говорил, и после его ухода осталась дыра. Но надо двигаться дальше. Мы не ожидали, что он уйдет, но он это сделал. Теперь нам надо компенсировать его уход как можно качественнее.

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Мы с Челси обсуждаем продление контракта, все случится, вероятно, в ближайшие дни. И мое желание, и желание клуба – продолжить сотрудничество. Я знаю, что клуб во мне нуждается прямо сейчас. Я здесь для того, чтобы помогать молодежи, и знаю, что мой опыт поможет в процессе перестройки. Знаю, что на мне большая ответственность", – сказал Силва в интервью ESPN.

Напомним, Жоржиньо перебрался в Арсенал за 12 млн евро. Контракт подписан на 2,5 года.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: арсенал Челси жоржиньо Тиаго Силва

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