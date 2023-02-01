Челси представил Энцо Фернандеса
Лондонский клуб усилил линию полузащиты.
Во вторник, 31 января, в последний день трансферного окна Челси приобрел полузащитника Энцо Фернандеса из Бенфики.
Пресс-служба лондонского клуба представила аргентинского игрока в качестве своего футболиста.
В Twitter работники Челси опубликовали видео, которое посвящено Энцо.
Coming soon. 🇦🇷🏆 pic.twitter.com/z5uaH5DB44— Chelsea FC (@ChelseaFC) February 1, 2023
Отметим, что Челси заплатил за 22-летнего игрока 121 миллион евро. Футболист подписал контракт до лета 2031 года.
В текущем сезоне Энцо провел 29 матчей за Бенфику, в которых забил 4 гола и 6 результативных передач.
Ранее сообщалось, что Ривер Плейт получит огромный бонус за переход Энцо Фернандеса в Челси.