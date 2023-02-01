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Челси представил Энцо Фернандеса

Лондонский клуб усилил линию полузащиты.
Сегодня, 13:19
Энцо Фернандес / Getty Images
Энцо Фернандес / Getty Images

Во вторник, 31 января, в последний день трансферного окна Челси приобрел полузащитника Энцо Фернандеса из Бенфики.

Пресс-служба лондонского клуба представила аргентинского игрока в качестве своего футболиста. 

В Twitter работники Челси опубликовали видео, которое посвящено Энцо.

Отметим, что Челси заплатил за 22-летнего игрока 121 миллион евро. Футболист подписал контракт до лета 2031 года.

В текущем сезоне Энцо провел 29 матчей за Бенфику, в которых забил 4 гола и 6 результативных передач.

Ранее сообщалось, что Ривер Плейт получит огромный бонус за переход Энцо Фернандеса в Челси.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: энцо фернандес

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