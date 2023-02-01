Ривер Плейт получит огромный бонус за переход Энцо Фернандеса в Челси

Во вторник, 31 января, в последний день зимнего трансферного окна лондонский Челси официально приобрел полузащитника Энцо Фернандеса у Бенфики.

"Синие" заплатят за игрока 121 миллион евро. Примечательно, что у португальского клуба есть обязательства перед бывшим клубом аргентинца Ривер Плейтом.

По договоренности Бенфика должна передать Ривер Плейту 25% от трансфера. Таким образом, аргентинский клуб получит около 30 миллионов евро.

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Отметим, что самым ценным футболистом, которого когда-либо в истории продавал Ривер Плейт, был Хавьер Савиола. В 2001 году каталонская Барселона заплатила за него 35 миллионов евро.

В текущем сезоне Энцо провел 29 матчей за Бенфику, в которых забил 4 гола и 6 результативных передач.

Ранее сообщалось, что Челси сможет заявить на Лигу чемпионов только трех новичков.