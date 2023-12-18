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Шахтер узнал имя своего соперника по раунду плей-офф Лиги Европы

Украинскому коллективу придется пройти через сильного оппонента, чтобы принять участие в следующем раунде.
Сегодня, 14:19
Шахтер узнал соперника в плей-офф раунде Лиги Европы / Getty Images
Шахтер узнал соперника в плей-офф раунде Лиги Европы / Getty Images

В швейцарском Ньоне в понедельник, 18 декабря, прошла жеребьевка раунда плей-офф Лиги Европы сезона-2023/24.

В жеребьевке принимал участие донецкий Шахтер, который занял третье место по итогам группового этапа Лиги чемпионов.

По этой причине "оранжево-черные", как и остальные экс-участники Лиги чемпионов, получили статус несеяной команды.

Теперь же "горняки" узнали имя своего будущего оппонента - им станет французский Марсель.

Первый матч противостояния пройдет 15 февраля 2024 года, а ответный - 22 февраля.

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с анализом наших прогнозов группового этапа Лиги чемпионов, где Шахтер выступил примерно так, как и было предположено.

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