Шахтер не подвел, МЮ и Севилья разочаровали: как сбылись прогнозы группового этапа Лиги чемпионов
До старта группового раунда Лиги чемпионов мы попытались предсказать, как пройдет данный этап и какая судьба ждет каждого из участников.
И вот все матчи группового этапа прошли, стали известны участники 1/8 финала, а также те, кто отправился в Лигу Европы или же домой.
Предлагаем вместе с нами сравнить наши прогнозы с реальностью - где-ты мы явно промахнулись но где-то полностью угадали расположение команд.
Группа А: катастрофа имени Манчестер Юнайтед и сенсационный Копенгаген
Прогноз:
- Бавария
- Манчестер Юнайтед
- Галатасарай
- Копенгаген
Реальность:
- Бавария
- Копенгаген
- Галатасарай
- Манчестер Юнайтед
Начнем с самого простого. Как и ожидалось, Бавария выиграла свою группу. Игра мюнхенцев все еще вызывает вопросы, но даже в таком состоянии у них не было оппонентов.
Уже все успели перемыть косточки Манчестер Юнайтед, а потому не будем повторять то, что уже было сказано миллионы раз. Неспособность удержать победный счет, слабая игра в обороне и чудовищные ошибки Андре Онана похоронили надежды фанатов манкунианцев на плей-офф.
В то же самое время Копенгаген стал главным позитивным сюрпризом квартета. Уже во втором туре в игре с Баварией датчане действовали очень смело, что помогло им в дальнейшем. Галатасарай тоже был неплох, но, проиграв в личной встрече шестого тура, турецкий коллектив вместо 1/8 финала Лиги чемпионов отправится в Лигу Европы.
Группа В: Севилья осталась даже без своего любимого турнира
Прогноз:
- Арсенал
- ПСВ
- Севилья
- Ланс
Реальность:
- Арсенал
- ПСВ
- Ланс
- Севилья
Лучшие две команды мы угадали: Арсенал ожидаемо стал победителем группы, а ПСВ составит "канонирам" компанию в плей-офф. Но в борьбе за третье место произошла сенсация.
Многие ожидали, что Севилья, если и не выйдет в плей-офф, то перейдет в свой любимый турнир. Однако тренерские перестановки по ходу группового этапа не дали нужного эффекта - испанцы заняли последнее место, уступив Лансу путевку в ЛЕ в последнем туре.
Группа С: Реал лучше всех, Наполи лучший среди остальных
Прогноз:
- Реал
- Наполи
- Унион
- Брага
Реальность:
- Реал
- Наполи
- Брага
- Унион
Как и в предыдущем случае, сильнейшие команды квартета без проблем оформили себе путевки в 1/8, а Реал так и вовсе выиграл все свои матчи.
У нас была ставка на то, что Унион продолжит свою невероятную форму прошлого сезона и с наскока запрыгнет хотя бы в Лигу Европы. Но ужаснейших старт сезона поставил крест на этих надеждах - Брага вытеснила немцев, которые оказались попросту неготовы к такому турниру.
Группа D: разочаровывающая Бенфика и интересный Реал Сосьедад
Прогноз:
- Интер
- Бенфика
- Реал Сосьедад
- Зальцбург
Реальность:
- Реал Сосьедад
- Интер
- Бенфика
- Зальцбург
Единственное прямое попадание случилось лишь с худшей командой в лице Зальцбурга. Хотя австрийцы и претендовали на ЛЕ, Бенфика в очной встрече шестого тура добыла свою единственную победу за весь групповой этап, чего хватило для продолжения еврокубковой кампании. Но игра команды Анатолия Трубина вызывает серьезные вопросы.
За лидерство квартета между собой боролись Интер и Реал Сосьедад, ставший одним из главных открытий европейского футбола этой осенью. В последнем туре Симоне Индзаги дал отдохнуть некоторым важным исполнителям, что и привело к тому, что баски с первого места вышли в плей-офф.
Группа E: Атлетико снова в плей-офф, игра Фейеноорда влюбила в себя
Прогноз:
- Атлетико
- Лацио
- Фейеноорд
- Селтик
Реальность:
- Атлетико
- Лацио
- Фейеноорд
- Селтик
Первое 100%-ое попадание. На самом деле, учитывая состав участников, угадать их позиции было не так уж и сложно. Атлетико реабилитировался за прошлогодний стыд, заслуженно выйдя из группы с первого места. Лацио, не показывая какой-то красивой игры, вышли вместе с "матрасниками".
Очень понравилась игра Фейеноорда, но уровень Лиги чемпионов оказался все же не для нидерландцев. Продолжают разочаровывать выступления Селтика, который уже и не помнит, как побеждать на выезде.
Группа F: самая безумная группа подтвердила свой статус
Прогноз:
- ПСЖ
- Милан
- Ньюкасл
- Боруссия Дортмунд
Реальность:
- Боруссия Дортмунд
- ПСЖ
- Милан
- Ньюкасл
А вот тут первый полный промах по всем позициям. Можно сделать скидку на то, что это была самая интересная группа из всех в этом году.
Неожиданно для многих к последнему туру уже в качестве участника плей-офф подходила Боруссия, которую мы отправили домой в прогнозе. Остальные же три команды до самого конца претендовали на вторую путевку в 1/8.
Стоит отметить то, как "шмели" провели последний матч, который едва не лишил ПСЖ Лиги чемпионов, что стало бы провалом для парижан.
Милан хоть и не сможет повторить свой прошлогодний путь, но зато теперь "россонери" считаются одними из главных фаворитов на победу в Лиге Европы.
Ньюкасл достаточно неплохо проводил свою первую за последние 20 лет кампанию Лиги чемпионов, но эпидемия травм нанесла свой удар по команде Эдди Хау. Возможно, в следующем сезоне "сороки" не будут выступать в ЛЧ, зато для ЛЕ у них уже поднабрался необходимый опыт.
Группа G: все было очень предсказуемо
Прогноз:
- Манчестер Сити
- РБ Лейпциг
- Янг Бойз
- Црвена Звезда
Реальность:
- Манчестер Сити
- РБ Лейпциг
- Янг Бойз
- Црвена Звезда
Здесь тоже фавориты достаточно быстро заняли свои места в плей-офф турнира, им лишь нужно было определить порядок, в котором они завершат этап.
Немцы едва не сотворили сенсацию на Этихаде, но "быки" упустили преимущество в два гола - Ман Сити не просто отыгрался, а выиграл, что расставило клубы по местам.
Сыграв вничью на выезде, Янг Бойз завоевал домашнюю победу в противостоянии с Црвеной Звездой, заработав право продолжить кампанию в Лиге Европы, в то время как сребский коллектив отправился домой.
Группа Н: спасибо Шахтеру за борьбу до самого конца
Прогноз:
- Барселона
- Порту
- Шахтер
- Антверпен
Реальность:
- Барселона
- Порту
- Шахтер
- Антверпен
И снова попадание в "яблочко". Группа, которая интересовала нас больше всего, ведь в ней играл донецкий Шахтер. "Горняки" вновь прыгнули выше головы, до последнего тура претендуя на вторую путевку в плей-офф Лиги чемпионов.
К сожалению, команда Марино Пушича в шестом туре проиграла Порту. Но даже несмотря на это, стоит похвалить украинцев за эти матчи, в одном из которых даже удалось обыграть Барселону.
Коллектив Хави Эрнандеса, имея явные проблемы с игрой, все же с первого места вышел в плей-офф. Есть ощущения, что вполне вероятен сценарий, при котором каталонцы попрощаются с Лигой чемпионов уже на стадии 1/8 финала, куда они вышли вместе с Порту.
Алексей Погорелов, ISPORT.ua
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