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Шахтер не подвел, МЮ и Севилья разочаровали: как сбылись прогнозы группового этапа Лиги чемпионов

ISPORT.ua подводит итоги собственных прогнозов по всем группам главного еврокубка Старого Света.
Сегодня, 09:38
Зинченко, Эриксен та Матвиенко / Getty Images
Зинченко, Эриксен та Матвиенко / Getty Images

До старта группового раунда Лиги чемпионов мы попытались предсказать, как пройдет данный этап и какая судьба ждет каждого из участников.

И вот все матчи группового этапа прошли, стали известны участники 1/8 финала, а также те, кто отправился в Лигу Европы или же домой.

Предлагаем вместе с нами сравнить наши прогнозы с реальностью - где-ты мы явно промахнулись но где-то полностью угадали расположение команд.

Группа А: катастрофа имени Манчестер Юнайтед и сенсационный Копенгаген

Прогноз:

  1. Бавария
  2. Манчестер Юнайтед
  3. Галатасарай
  4. Копенгаген

Реальность: 

  1. Бавария
  2. Копенгаген
  3. Галатасарай
  4. Манчестер Юнайтед

Начнем с самого простого. Как и ожидалось, Бавария выиграла свою группу. Игра мюнхенцев все еще вызывает вопросы, но даже в таком состоянии у них не было оппонентов.

Уже все успели перемыть косточки Манчестер Юнайтед, а потому не будем повторять то, что уже было сказано миллионы раз. Неспособность удержать победный счет, слабая игра в обороне и чудовищные ошибки Андре Онана похоронили надежды фанатов манкунианцев на плей-офф.

Источник: Getty Images

В то же самое время Копенгаген стал главным позитивным сюрпризом квартета. Уже во втором туре в игре с Баварией датчане действовали очень смело, что помогло им в дальнейшем. Галатасарай тоже был неплох, но, проиграв в личной встрече шестого тура, турецкий коллектив вместо 1/8 финала Лиги чемпионов отправится в Лигу Европы.

Группа В: Севилья осталась даже без своего любимого турнира

Прогноз:

  1. Арсенал
  2. ПСВ
  3. Севилья
  4. Ланс

Реальность: 

  1. Арсенал
  2. ПСВ 
  3. Ланс
  4. Севилья

Лучшие две команды мы угадали: Арсенал ожидаемо стал победителем группы, а ПСВ составит "канонирам" компанию в плей-офф. Но в борьбе за третье место произошла сенсация.

Многие ожидали, что Севилья, если и не выйдет в плей-офф, то перейдет в свой любимый турнир. Однако тренерские перестановки по ходу группового этапа не дали нужного эффекта - испанцы заняли последнее место, уступив Лансу путевку в ЛЕ в последнем туре.

Источник: Getty Images

Группа С: Реал лучше всех, Наполи лучший среди остальных

Прогноз: 

  1. Реал
  2. Наполи
  3. Унион
  4. Брага

Реальность: 

  1. Реал
  2. Наполи
  3. Брага
  4. Унион

Как и в предыдущем случае, сильнейшие команды квартета без проблем оформили себе путевки в 1/8, а Реал так и вовсе выиграл все свои матчи.

Источник: Getty Images

У нас была ставка на то, что Унион продолжит свою невероятную форму прошлого сезона и с наскока запрыгнет хотя бы в Лигу Европы. Но ужаснейших старт сезона поставил крест на этих надеждах - Брага вытеснила немцев, которые оказались попросту неготовы к такому турниру.

Группа D: разочаровывающая Бенфика и интересный Реал Сосьедад

Прогноз:

  1. Интер
  2. Бенфика
  3. Реал Сосьедад
  4. Зальцбург

Реальность:

  1. Реал Сосьедад
  2. Интер
  3. Бенфика
  4. Зальцбург

Единственное прямое попадание случилось лишь с худшей командой в лице Зальцбурга. Хотя австрийцы и претендовали на ЛЕ, Бенфика в очной встрече шестого тура добыла свою единственную победу за весь групповой этап, чего хватило для продолжения еврокубковой кампании. Но игра команды Анатолия Трубина вызывает серьезные вопросы.

Источник: Getty Images

За лидерство квартета между собой боролись Интер и Реал Сосьедад, ставший одним из главных открытий европейского футбола этой осенью. В последнем туре Симоне Индзаги дал отдохнуть некоторым важным исполнителям, что и привело к тому, что баски с первого места вышли в плей-офф.

Группа E: Атлетико снова в плей-офф, игра Фейеноорда влюбила в себя

Прогноз: 

  1. Атлетико
  2. Лацио
  3. Фейеноорд
  4. Селтик

Реальность: 

  1. Атлетико
  2. Лацио
  3. Фейеноорд
  4. Селтик

Первое 100%-ое попадание. На самом деле, учитывая состав участников, угадать их позиции было не так уж и сложно. Атлетико реабилитировался за прошлогодний стыд, заслуженно выйдя из группы с первого места. Лацио, не показывая какой-то красивой игры, вышли вместе с "матрасниками".

Источник: Getty Images

Очень понравилась игра Фейеноорда, но уровень Лиги чемпионов оказался все же не для нидерландцев. Продолжают разочаровывать выступления Селтика, который уже и не помнит, как побеждать на выезде.

Группа F: самая безумная группа подтвердила свой статус

Прогноз:

  1. ПСЖ
  2. Милан
  3. Ньюкасл
  4. Боруссия Дортмунд

Реальность:

  1. Боруссия Дортмунд
  2. ПСЖ
  3. Милан
  4. Ньюкасл

А вот тут первый полный промах по всем позициям. Можно сделать скидку на то, что это была самая интересная группа из всех в этом году.

Неожиданно для многих к последнему туру уже в качестве участника плей-офф подходила Боруссия, которую мы отправили домой в прогнозе. Остальные же три команды до самого конца претендовали на вторую путевку в 1/8.

Стоит отметить то, как "шмели" провели последний матч, который едва не лишил ПСЖ Лиги чемпионов, что стало бы провалом для парижан.

Милан хоть и не сможет повторить свой прошлогодний путь, но зато теперь "россонери" считаются одними из главных фаворитов на победу в Лиге Европы.

Источник: Getty Images

Ньюкасл достаточно неплохо проводил свою первую за последние 20 лет кампанию Лиги чемпионов, но эпидемия травм нанесла свой удар по команде Эдди Хау. Возможно, в следующем сезоне "сороки" не будут выступать в ЛЧ, зато для ЛЕ у них уже поднабрался необходимый опыт. 

Группа G: все было очень предсказуемо

Прогноз:

  1. Манчестер Сити
  2. РБ Лейпциг
  3. Янг Бойз
  4. Црвена Звезда

Реальность: 

  1. Манчестер Сити
  2. РБ Лейпциг
  3. Янг Бойз
  4. Црвена Звезда

Здесь тоже фавориты достаточно быстро заняли свои места в плей-офф турнира, им лишь нужно было определить порядок, в котором они завершат этап.

Немцы едва не сотворили сенсацию на Этихаде, но "быки" упустили преимущество в два гола - Ман Сити не просто отыгрался, а выиграл, что расставило клубы по местам.

Источник: Getty Images

Сыграв вничью на выезде, Янг Бойз завоевал домашнюю победу в противостоянии с Црвеной Звездой, заработав право продолжить кампанию в Лиге Европы, в то время как сребский коллектив отправился домой.

Группа Н: спасибо Шахтеру за борьбу до самого конца

Прогноз:

  1. Барселона
  2. Порту
  3. Шахтер
  4. Антверпен

Реальность: 

  1. Барселона
  2. Порту
  3. Шахтер
  4. Антверпен

И снова попадание в "яблочко". Группа, которая интересовала нас больше всего, ведь в ней играл донецкий Шахтер. "Горняки" вновь прыгнули выше головы, до последнего тура претендуя на вторую путевку в плей-офф Лиги чемпионов.

К сожалению, команда Марино Пушича в шестом туре проиграла Порту. Но даже несмотря на это, стоит похвалить украинцев за эти матчи, в одном из которых даже удалось обыграть Барселону.

Источник: Getty Images

Коллектив Хави Эрнандеса, имея явные проблемы с игрой, все же с первого места вышел в плей-офф. Есть ощущения, что вполне вероятен сценарий, при котором каталонцы попрощаются с Лигой чемпионов уже на стадии 1/8 финала, куда они вышли вместе с Порту.

Алексей Погорелов, ISPORT.ua

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шахтер манчестер юнайтед

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