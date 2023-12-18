Раунд плей-офф Лиги Европы: результаты жеребьевки

В понедельник, 18 декабря, в штаб-квартире УЕФА, которая расположена в Ньоне (Швейцария) состоялась жеребьевка раунда плей-офф Лиги Европы сезона-2023/24.

В стыковых матчах турнира, которые являются своего рода 1/16 финала, примут участие команды, которые заняли третьи места на групповом раунде Лиги чемпионов. Им будут противостоять коллективы, которые вышли из групп Лиги Европы со второго места.

По итогам жеребьевки образовались следующие пары:

Фейеноорд (Нидерланды) - Рома (Италия)

Милан (Италия) - Ренн (Франция)

Ланс (Франция) - Фрайбург (Германия)

Янг Бойз (Швейцария) - Спортинг (Португалия)

Бенфика (Португалия) - Тулуза (Франция)

Брага (Португалия) - Карабах (Азербайджан)

Галатасарай (Турция) - Спарта Прага (Чехия)

Шахтер (Украина) - Марсель (Франция)

Напомним, что первые матчи данной стадии Лиги Европы сезона-2023/24 пройдут 15 февраля 2024 года, а спустя неделю, 22 февраля, команды проведут ответные встречи.

Затем состоится жеребьевка, во время которой будут составлены пары 1/8 финала, в которой победители группового этапа Лиги Европы встретятся с победителями раунда плей-офф.

Также на ISPORT можно ознакомиться с результатами жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов.

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