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Автоспорт

Брэду Питту запретили участие в Гран-при Великобритании

Однако съемки в Сильверстоуне все равно состоятся.
Сегодня, 19:35
Брэд Питт / Getty Images
Брэд Питт / Getty Images

Голливудская звезда Брэд Питт все-таки не примет участие в Гран-при Великобритании, пишет RacingNews365.

Напомним, что актер играет главную роль в ленте про пилота Формулы-1, продюсером которого является Льюис Хэмилтон.

Ранее ESPN объявил о том, что режиссеры картины выставят на Гран-при Великобритании 11-ю команду, чтобы провести съемки во время гонки. Однако ФИА запретила это сделать.

Брэд не имеет суперлицензии, а потому не имеет права принимать участие в Гран-при. Точно так же, как и Том Круз, который предложил съемочной команде свои услуги в качестве дублера.

Однако часть фильма все же будет снята в Сильверстоуне. Мерседес сделает для Питта специальный болид, оснащенный дивгателем от Формулы-2, который будет также оснащен 6К-камерой.

Напомним, ранее Андретти заявили о намерении вступить в низшие серии, если их примут в Формулу-1.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Гран-при Великобритании Брэд Питт

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