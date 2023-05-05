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Автоспорт

Андретти намерена вступить в младшие серии, если попадет в Формулу-1

Руководство убеждено, что так легче развивать молодых пилотов.
Сегодня, 17:21
Майкл Андретти / Getty Images
Майкл Андретти / Getty Images

Андретти намерена также всупить в Формулу-2 и Формулу-3, если ФИА одобрит их заявку на вступление в Формулу-1, пишет Racer.

Руководитель команды Майкл Андретти считает, что команда сама должна развивать молодых пилотов, потому им необходимо участие в нижних сериях. ТАк гораздо проще отслеживат прогресс и правильно анализировать потенциал гонщиков.

"Если осуществится сделка с Ф-1, я хотел бы также вступить в Формулу-3 и Формулу-2. Мне хочется контролировать продвижение наших гонщиков в системе – в таком случае ты понимаешь, какая у них техника, какие условия.

Трудно оценивать пилотов в младших сериях. Если у гонщика глубокий карман, он получает лучшие условия, чем более талантливый парень. Мы ведем дела по-другому", – пояснил Андретти.

Напомним, что на этих выкодных нас ожидает Гран-при Майами, с расписанием и резулататами которого вы можете ознакомиться на нашем сайте.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Андретти

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