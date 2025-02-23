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Автоспорт

Аутсайдер Формулы-1 переманил бывших инженеров Феррари и Макларен

Швейцарская конюшня определилась с гоночными инженерами на грядущий сезон.
Сегодня, 22:29
Нико Хюлькенберг и Габриэль Бортолето / Getty Images
Нико Хюлькенберг и Габриэль Бортолето / Getty Images

Пилоты Заубер Нико Хюлькенберг и Габриэль Бортолето получили помощников на сезон-2025. Команда сделала ставку на опытных специалистов, сообщает Motorsport.

Гоночным инженером немецкого ветерана будет Стивен Петрик. В прошлом году он перешел в Заубер из Феррари и успел поработать с Валттери Боттасом на Гран-при Майами. Бразилец же будет работать с Хосе Мануэлем Лопесом, который периодически был гоночным инженером Ландо Норриса в Макларен.

В 2024 году Бортолето имел опыт сотрудничества с Лопесом. Последний помогал бразильскому новичку в программе развития пилотов Макларен. Бортолето в этом году будет дебютировать под эгидой Формулы-1.

Кстати, ранее Ферстаппен присоединился к тестам Астон Мартин во Франции.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: заубер Нико Хюлькенберг Габриэль Бортолето

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