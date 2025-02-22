Ферстаппен побывал на тестах Астон Мартин

Фанатам Ред Булл рано беспокоиться по поводу будущего нидерландца в команде.

Четырехкратный чемпион Формулы-1 был замечен на тестах Астон Мартин. Макс Ферстаппен приехал во Францию ​​проверить машину класса GT3, сообщает RacingNews365.

Нидерландский пилот сел за руль Астон Мартин, окрашенный в цвета Ред Булл. Тесты подтвердили намерения Ферстаппена создать свою команду в GT3 в этом году. В то же время действующий чемпион остается целью британской команды в F1.

MAX IS TESTING HIS GT3 CARS THIS WEEKEND ON TRACK!!!! pic.twitter.com/fSLbrXO2e0 — Ana 🦁 (@maxvcalloway) February 22, 2025

Слухи о переходе Ферстаппена в Астон Мартин поползли после появления в Сильверстоуне Эдриана Ньюи. Культовый конструктор будет работать над машиной 2026 года. Владелец конюшни Лоуренс Стролл с партнерами якобы готов отдать 1 млрд долларов за 5-летний контракт нидерландца.

Кстати, ранее Леклер вплотную подобрался к рекорду Шумахера на автодроме Феррари.

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