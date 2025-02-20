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Автоспорт

0,07 секунды: Леклер едва не побил "вечный" рекорд Шумахера

Пилот Феррари вплотную приблизился к историческому достижению семикратного чемпиона мира.
Сегодня, 12:59
Шарль Леклер / Getty Images
Шарль Леклер / Getty Images

Монегаск продуктивно провел первый день за рулем SF-25. Шарль Леклер был близок к обновлению рекорда круга на трассе Фьорано, утверждает журналист Паоло Чиккароне в X.

Гонщик Скудерии провел съемочный день на болиде 2025 года. Лучший круг на домашнем автодроме Феррари он проехал за 56,06 секунды. Этот результат Леклера оказался всего на 0,07 секунды медленнее рекорда круга.

Самый быстрый круг на трассе Фьорано остался за Михаэлем Шумахером. Легендарный немец в 2004 году проехал его за 55,999 секунды. На результат Леклера могла повлиять низкая температура воздуха и асфальта.

К слову, ранее Феррари приняла участие в совместной презентации ливрей команд.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: феррари Михаэль Шумахер Шарль Леклер

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