0,07 секунды: Леклер едва не побил "вечный" рекорд Шумахера

Монегаск продуктивно провел первый день за рулем SF-25. Шарль Леклер был близок к обновлению рекорда круга на трассе Фьорано, утверждает журналист Паоло Чиккароне в X.

Гонщик Скудерии провел съемочный день на болиде 2025 года. Лучший круг на домашнем автодроме Феррари он проехал за 56,06 секунды. Этот результат Леклера оказался всего на 0,07 секунды медленнее рекорда круга.

Самый быстрый круг на трассе Фьорано остался за Михаэлем Шумахером. Легендарный немец в 2004 году проехал его за 55,999 секунды. На результат Леклера могла повлиять низкая температура воздуха и асфальта.

К слову, ранее Феррари приняла участие в совместной презентации ливрей команд.

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