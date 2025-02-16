Общая презентация ливрей команд Формулы-1: все, что нужно знать о мероприятии

ISPORT.UA будет следить за ход исторического ивента.

Во вторник, 18 февраля, в Лондоне на О2 Арене состоится первая в история совместная презентация ливрей команд Формулы-1.

Начало мероприятия запланировано на 22:00 по киевскому времени. Ожидается, что оно продлится около двух часов.

Формула-1 обещает беспрецедентное шоу, в котором гостей ждут интервью с пилотами и руководителями команд, множество приглашенных звезд и, собственно, презентация новых ливрей.

Читай также: Семь минут на каждого, музыкальные номера и даже комик: как пройдет совместная презентация ливреев

У каждой команды будет по семь минут на свою презентацию, в течению которых они вольны делать, что угодно. Порядок представления опирается на зачет команд в Кубке конструкторов, первыми будут Заубер, последними - Макларен.

Данная статья будет обновляться по мере хода презентации.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!