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Общая презентация ливрей команд Формулы-1: все, что нужно знать о мероприятии

ISPORT.UA будет следить за ход исторического ивента.
Сегодня, 18:57
Формула-1 / Getty Images
Формула-1 / Getty Images

Во вторник, 18 февраля, в Лондоне на О2 Арене состоится первая в история совместная презентация ливрей команд Формулы-1.

Начало мероприятия запланировано на 22:00 по киевскому времени. Ожидается, что оно продлится около двух часов.

Формула-1 обещает беспрецедентное шоу, в котором гостей ждут интервью с пилотами и руководителями команд, множество приглашенных звезд и, собственно, презентация новых ливрей.

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У каждой команды будет по семь минут на свою презентацию, в течению которых они вольны делать, что угодно. Порядок представления опирается на зачет команд в Кубке конструкторов, первыми будут Заубер, последними - Макларен.

Данная статья будет обновляться по мере хода презентации.

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