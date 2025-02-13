Семь минут на каждого, музыкальные номера и даже комик: как пройдет совместная презентация ливреев

Издание Autosport узнало некоторые подробности предстоящей презентации ливрей в Формуле-1.

Напомним, впервые в истории все команды одновременно представят свои ливреи во время большого шоу. Оно состоится 18 февраля на О2 Арене в Лондоне.

Каждая из команд будет иметь ровно семь минут на свою презентацию. Порядок выступлений определился положением команд в Кубке конструкторов - Заубер первый, Макларен последний.

Свои семь минут коллективы могут использовать, как им будет угодно. Им предоставят всю необходимую технику, включая доступ к большому экрану. Между же презентациями будут музыкальные номеры и прочий развлекательный контент.

Также издание утверждает, что как минимум одна команда уже наняла для своей презентации известного комика.

Также все пилоты, кроме гонщиков Феррари, проведут перед шоу большую пресс-конференцию.

Ранее также Макс Ферстаппен показал шлем на новый сезон.

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