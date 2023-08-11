Турецкий гранд объявил о подписании легионера Шахтера

Футболист Шахтера Тете официально стал игроком Галатасарая.

По информации Тransfermarkt, турецкий клуб подписал 23-летнего игрока на правах свободного агента.

Onun da tercihi Galatasaray! 🦁



Türkiye’nin en büyüğüne hoş geldin Tetê! 💛❤️ pic.twitter.com/qJN9dp4Ph0 — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) August 10, 2023

Напомним, после полномасштабного вторжения россии в Украину Тете на правах аренды играл за Лион и Лестер.

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Шахтер подписал Тете в начале 2019 года из Гремио за 15 миллионов евро. Контракт с ним был рассчитан до конца 2023 года.

В составе украинской команды бразильский футболист выиграл два чемпионата, Кубок и Суперкубок Украины. Забил 31 гол и сделал 15 ассистов в 108 матчах.

Ранее сообщалось, что Трубин обратился к Шахтеру после перехода в Бенфику.