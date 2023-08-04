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Новичок Шахтера помог украинской журналистке вернуться в страну

Став Лемкин вместе со своим водителем отреагировал на беду, в которую попала девушка.
Сегодня, 00:52
Став Лемкин / shakhtar.com
Став Лемкин / shakhtar.com

Израильский защитник донецкого Шахтера Став Лемкин отметился благородным поступком.

Как сообщила журналистка Суспільне Ивано-Франковск Ира Каразуб, Лемкин вместе со своим водителем помогли ей вернуться в Украину из Люблина после того, как ее автобус сломался.

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"Как новоиспеченный футболист Шахтера помог мне вернуться в Украину или риск это немного обо мне.

Недавно возвращалась из Люблина и как без приключений? На полпути к границе сломался мой автобус, а я тороплюсь, ибо утром меня ждал другой автобус и путешествия.

Нам сообщили, что ждем транспорт, который неизвестно когда будет. Одним словом, я стаю на дорогу и начинаю искать украинские номера, чтобы застопить машину. За каких-то 10 минут мне посчастливилось словить автомобиль, в котором ехал израильский футболист Став Лемкин. Совпадение? Та как-то так. Парень согласился подкинуть, за что я искренне благодарна, а также его водителю Федору. В безопасности и комфорте довезли до Львова. Везде успела, уставшая, но счастливая.

Короче, записуюсь в фанатки Лемкина.

P.S. На фото мы с Лемкиним после пересечения границы, счастье без границ", - написала Каразуб в своем Facebook.

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