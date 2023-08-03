Шахтер исключил Трубина из стартового состава

Шахтер принял жесткое решение по отношению к одному из своих главных активов.

Как сообщает CalcioMercato, решение выпустить на матч против Вереса Дмитрия Ризныка, а не Анатолия Трубина было принято не лично Патриком ван Леувеном, а руководством Шахтера.

Таким образом, боссы "горняков", якобы, хотят наказать украинского голкипера, которого связывают с уходом из клуба за его нежелание продлевать контракт, а также за договоренность с Интером о бесплатном трансфере следующим летом.

Отметим, что матч первого тура Анатолий пропускал из-за дисквалификации, но во втором уже мог выйти на поле, однако, остался сидеть на скамейке запасных, а в старте снова появился Дмитрий Ризнык.

Ранее сообщалось, что еще один претендент на Трубина готов сделать первое предложение Шахтеру.

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