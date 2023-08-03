iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Шахтер исключил Трубина из стартового состава

Вероятно, данное решение связано с нежеланием Анатолия продолжать карьеру в стане "горняков".
Сегодня, 17:26
Анатолий Трубин / Getty Images
Анатолий Трубин / Getty Images

Шахтер принял жесткое решение по отношению к одному из своих главных активов.

Как сообщает CalcioMercato, решение выпустить на матч против Вереса Дмитрия Ризныка, а не Анатолия Трубина было принято не лично Патриком ван Леувеном, а руководством Шахтера.

Таким образом, боссы "горняков", якобы, хотят наказать украинского голкипера, которого связывают с уходом из клуба за его нежелание продлевать контракт, а также за договоренность с Интером о бесплатном трансфере следующим летом.

Отметим, что матч первого тура Анатолий пропускал из-за дисквалификации, но во втором уже мог выйти на поле, однако, остался сидеть на скамейке запасных, а в старте снова появился Дмитрий Ризнык.

Ранее сообщалось, что еще один претендент на Трубина готов сделать первое предложение Шахтеру.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шахтер интер Анатолий Трубин

Статьи по теме

Матвиенко объяснил ситуацию со скандальным голом в ворота Вереса Матвиенко объяснил ситуацию со скандальным голом в ворота Вереса
Верес - Шахтер: видео голов и обзор матча чемпионата Украины Верес - Шахтер: видео голов и обзор матча чемпионата Украины
Португальский гранд готовится сделать предложение по Трубину Португальский гранд готовится сделать предложение по Трубину
Экс-вингер Шахтера заинтересовал клубы из топ-5 лиг и чемпионата Турции Экс-вингер Шахтера заинтересовал клубы из топ-5 лиг и чемпионата Турции
Помочь журналистам

Видео

Рекордсмен сборной и легенда Шахтера: лучшие моменты Пятова в карьере
Рекордсмен сборной и легенда Шахтера: лучшие моменты Пятова в карьере

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Стародубцева поднялась на 57 мест, Свитолина первая ракетка Украины
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина набрала первое очко в сезоне-2023/24
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Сачко и Марченко сделали большой рывок, Овчаренко упал на 108 позиций
просмотров

Последние новости

Футбол19:32
Экс-вингер Шахтера заинтересовал клубы из топ-5 лиг и чемпионата Турции
Европа19:22
Хавбек Барселоны близок к переходу в Ан-Наср
Формула 119:16
Норрис признал, что думал об уходе из Макларен
Европа19:03
Ньюкасл подпишет таланта из клуба, который вылетел из АПЛ
Европа18:50
Диего Коста о расизме в Испании: Винисиус правильно делает, что борется
Европа18:44
ПСЖ и Барселона согласовали трансфер Дембеле
Футбол18:29
Мудрик осчастливил своего персонального фаната, потерявшего ногу в Мариуполе
Европа18:20
Аталанта намерена перехватить форварда у Интера
Украина18:13
VBET Кубок Украины: Локомотив Киев обыграл Диназ
Футбол18:00
Украинский клуб объявил конкурс на создание новой эмблемы
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK