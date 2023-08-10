"Не прощаюсь, а говорю "до свидания": Трубин обратился к Шахтеру после перехода в Бенфику

Украинский голкипер Анатолий Трубин прокомментировал свой переход из Шахтера в Бенфику.

Уже бывший вратарь "горняков" у себя в Instagram обратился с благодарностью к донецкому клубу.

"16 лет жизни я посвятил Шахтеру. Здесь я рос как футболист и как личность. Большая ценность для меня иметь возможность не только быть в структуре такого большого клуба, но и приобщиться к его победам.

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Большая благодарность каждому тренеру со времен академии Шахтера и по сей день. Вы научили меня всему, что я умею и знаю. Большая честь делить раздевалку с выдающимися игроками клуба. Вы всегда были для меня примером.

Большая гордость будет иметь поддержку лучших и верных болельщиков Шахтера. Вы всегда останетесь в моем сердце.

Но сейчас пора идти дальше. Я не прощаюсь, а говорю "До свидания", - написал Трубин.

Напомним, что Трубин подписал с Бенфикой контракт до 2028 года.

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