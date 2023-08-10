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Официально: Трубин – игрок Бенфики

Украинский вратарь продолжит карьеру в Португалии.
Сегодня, 20:10

Голкипер донецкого Шахтера Анатолий Трубин оформил трансфер в лиссабонскую Бенфику, о чем сообщил его новый клуб.

Вратарь, который летом фигурировал в слухах, как главный кандидат на переход в Интер, все же переедет в клуб из Португалии.

Сумма трансфера Анатолия составляет 10 миллионов евро. Еще один миллион может отправиться на счет украинского коллектива в качестве бонусов.

Кроме того, Шахтер сможет рассчитывать на 40% от суммы в случае будущей перепродажи голкипера.

Контракт Трубина с "орлами" рассчитан до лета 2028 года. При этом в нем прописана сумма отступных - 100 миллионов евро.

Отметим, что страж ворот отказывался продлить контракт с Шахтером, из-за чего его посадили на скамью запасных в первых матчах нового сезона.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Шахтер Донецк Бенфика Лиссабон Анатолий Трубин

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