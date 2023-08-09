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Экс-игрок Бенфики не рассчитывает, что Трубин станет основным в португальском гранде

По крайней мере, в ближайшее время.
Сегодня, 14:08
Анатолий Трубин / shakhtar.com
Анатолий Трубин / shakhtar.com

Бывший игрок сборной Украины Сергей Кандауров, который в свое время успел поиграть за Бенфику, не ждет, что Трубин станет основным вратарем "орлов".

Напомним, что Анатолий может подписать контракт с португальским грандом уже в ближайшее время.

Однако Кандауров не считает, что украинец сразу займет место в рамке. И дело в том, что у Бенфики уже есть основной и надежный голкипер.

"Ситуация очень простая. Влаходимос подписал новый контракт с Бенфикой до 2027 года, и его клаусула составляет 60 млн. Он уже пять лет основной голкипер, и тренер Роджер Шмидт поступил очень грамотно, подписав Трубина.

Влаходимосу нужен конкурент, чтобы он не засиделся. Кроме этого, грек в любой момент может уйти, и нужен вратарь, который сможет его заменить.

Подписали ли Трубина на роль второго вратаря? Думаю, что да. Влаходимосу 29 лет. Хотя для вратаря это не возраст, но Бенфика всегда думает о будущем развитии. Я надеюсь, что этим будущим будет именно Трубин", - заявил Кандауров.

Ранее, напомним, Андрей Ярмоленко побил рекорд УПЛ по забитым дублям.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Бенфика Лиссабон Анатолий Трубин

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