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Трубин прибыл в Португалию для подписания контракт с Бенфикой

Стороны окончательно согласовали трансфер украинского голкипера.
Сегодня, 07:28
Анатолий Трубин / Getty Images
Анатолий Трубин / Getty Images

Вратарь Шахтера и сборной Украины Анатолий Трубин в ближайшее время должен официально стать игроком Бенфики.

22-летний голкипер уже прибыл в столицу Португалии Лиссабон для подписания контракта со своим новым клубом.

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По предварительной информации, Шахтер получит за Трубина 10 миллионов евро плюс один миллион в качестве бонусов. Также "горнякам" достанется 40% в случае следующей продажи игрока.

Сам украинский вратарь подпишет с Бенфикой пятилетний контракт - до июня 2028 года.

Напомним, что Трубин воспитывался в молодежной академии Шахтера, за первую команду которого дебютировал в 2019 году.

В минувшем сезоне голкипер провел в составе "горняков" во всех турнирах 38 матчей, в которых пропустил 40 голов, а в 14 поединках сохранил свои ворота в неприкосновенности.

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