Шахтер и Бенфика пришли к согласию по трансферу Трубина

Еще один украинец попытается закрепиться в составе "орлов".

В ближайшее время Анатолий Трубин сменит Украинскую Премьер-лигу на португальскую Примейру.

Как сообщает Фабрицио Романо, Шахтер и Бенфика договорились о трансфере 22-летнего голкипера. За своего игрока "горняки" получат 10 миллионов евро. Еще один миллион поступит на счет "оранжево-черных" в качестве бонусов.

К тому же, Шахтер получит 40% от суммы в случае следующей продажи Трубина.

По информации источника, вратарь не полетит вместе с командой обратно в Украину после того, как донецкий коллектив провел прощальный матч Андрея Пятова против Тоттенхэма. Напомним, что на поле Анатолий так и не появился.

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