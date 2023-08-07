iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Шахтер и Бенфика пришли к согласию по трансферу Трубина

Еще один украинец попытается закрепиться в составе "орлов".
Сегодня, 14:57
Анатолий Трубин / Getty Images
Анатолий Трубин / Getty Images

В ближайшее время Анатолий Трубин сменит Украинскую Премьер-лигу на португальскую Примейру.

Как сообщает Фабрицио Романо, Шахтер и Бенфика договорились о трансфере 22-летнего голкипера. За своего игрока "горняки" получат 10 миллионов евро. Еще один миллион поступит на счет "оранжево-черных" в качестве бонусов.

К тому же, Шахтер получит 40% от суммы в случае следующей продажи Трубина.

По информации источника, вратарь не полетит вместе с командой обратно в Украину после того, как донецкий коллектив провел прощальный матч Андрея Пятова против Тоттенхэма. Напомним, что на поле Анатолий так и не появился.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Шахтер Донецк Бенфика Лиссабон Анатолий Трубин

Статьи по теме

УПЛ: Днепр-1 обыграл Полесье, Заря уступила Кривбассу УПЛ: Днепр-1 обыграл Полесье, Заря уступила Кривбассу
Трубин близок к переходу в португальский гранд Трубин близок к переходу в португальский гранд
Шахтер отказал Бенфике в трансфере Трубина, потребовав вдвое большую сумму Шахтер отказал Бенфике в трансфере Трубина, потребовав вдвое большую сумму
Лига конференций: результаты жеребьевки плей-офф квалификации Лига конференций: результаты жеребьевки плей-офф квалификации
Помочь журналистам

Видео

Арсенал - Манчестер Сити 1:1 (4:1 пен.) Видео голов и лучших моментов Суперкубка Англии
Арсенал - Манчестер Сити 1:1 (4:1 пен.) Видео голов и лучших моментов Суперкубка Англии

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Стародубцева поднялась на 57 мест, Свитолина первая ракетка Украины
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина заработала 0,1 балла
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Жеребьевка плей-офф раунда Лиги чемпионов: онлайн-трансляция
просмотров

Последние новости

Лига конференций15:50
Лига конференций: результаты жеребьевки плей-офф квалификации
НБА15:46
Карри рассказал, какое решение баскетболиста он считает "самым слабым"
Лига конференций15:21
Стало известно, с кем потенциально сыграет Динамо в плей-офф отбора Лиги конференций
Лига конференций15:19
Стал известен потенциальный соперник Днепр-1 в Лиге конференций
Лига конференций14:58
Жеребьевка плей-офф раунда Лиги конференций: онлайн-трансляция
Украина14:57
Шахтер и Бенфика пришли к согласию по трансферу Трубина
НБА14:36
Игрок НБА и MVP чемпионата мира-2019 приостановил карьеру ради фокуса на психическом здоровье
Лига Европы14:21
Лига Европы: результаты жеребьевки плей-офф раунда квалификации
Лига Европы14:15
Определился потенциальный соперник Днепра-1 в плей-офф отбора Лиги Европы
Лига конференций14:14
Определился соперник Зари в отборе Лиги Европы
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK