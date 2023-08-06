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Шахтер уступил в благотворительном матче Тоттенхэму

Харри Кейн стал героем встречи.
Сегодня, 18:18
Шахтер - Тоттенхэм / Getty Images
Шахтер - Тоттенхэм / Getty Images

В воскресенье, 6 августа, в рамках благотворительного матча, который, по совместительству был прощальным для Андрея Пятова, Шахтер сыграл с Тоттенхэмом.

Украинский голкипер отыграл 17 минут, после чего покинул поле под овации трибун.

По итогам же самого матча, "шпоры" уничтожили донецкий клуб со счетом 5:1. Покер оформил Харри Кейн.

Напомним, "горняки" уже успели стартовать в чемпионате, добыв одну победу и однажды сыграв вничью. "Шпор" старт в АПЛ ждет на следующей неделе.

Статистика благотворительного матча Тоттенхэм - Шахтер

Тоттенхэм - Шахтер 5:1

Голы: Кейн, 38 пенальти, 50, 55, 79, Скарлетт, 90+4 - Келси, 45

Тоттенхэм: Викарио, Эмерсон, Дэвис, Ромеро, Удоджи, Хейбьерг, Мэддисон (Ло Чельсо, 77), Кулусевски, Сарр (Скипп, 87), Сон Хын Мин (Соломон, 78), Кейн (Скарлетт, 80).

Шахтер: Пятов (Ризнык, 17), Гочолейшвили, Матвиенко, Козик (Ламкин, 46), Топалов (Педриньо, 60), Зубков (Кащук, 46), Назарина (Траоре, 81), Крыськив (Мартинс, 75), Бондаренко (Очеретько, 60), Сикан (Вьюнник, 75), Келси (Кастильо, 75).

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шахтер тоттенхем

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