Ярмоленко побил рекорд чемпионата Украины по оформленным дублям
Недавнее столичное дерби между Оболонью и Динамо завершилось победой "бело-синих" со счетом 4:2.
Такой счет был организован не без помощи дубля в исполнении вингера Динамо Андрея Ярмоленко, который отметился первыми голами с момента своего возвращения в Украину.
Как сообщает официальный сайт УПЛ, этот дубль стал для 33-летнего футболиста девятнадцатым в рамках чемпионата Украины, что сделало его новым рекордсменом.
Ранее он делил первое место сразу с четырьмя игроками: Сергеем Ребровым, Марко Девичем, Евгением Селезневым и Александром Гладким. Теперь же он является единоличным лидером рейтинга.
Наибольшее количество дублей в рамках чемпионата Украины (1992 - н.в.)
- Андрей Ярмоленко - 19 дублей (Динамо - 19)
- Сергей Ребров - 18 (Шахтер - 2, Динамо - 16)
- Марко Девич - 18 (Волынь - 1, Металлист - 17)
- Евгений Селезнев - 18 (Арсенал - 3, Шахтер - 5, Днепр - 10)
- Александр Гладкий - 18 (ФК Харьков - 1, Шахтер - 8, Днепр - 1, Карпаты - 3, Черноморец - 1, Заря - 4)
- Жуниор Мораес - 17 (Металлург Д - 9, Динамо - 1, Шахтер - 7)
- Алекс Тейшейра - 16 (Шахтер - 16)
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