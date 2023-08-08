Ярмоленко побил рекорд чемпионата Украины по оформленным дублям

Вингер Динамо чаще всех забивал два гола за один матч в рамках чемпионата.

Недавнее столичное дерби между Оболонью и Динамо завершилось победой "бело-синих" со счетом 4:2.

Такой счет был организован не без помощи дубля в исполнении вингера Динамо Андрея Ярмоленко, который отметился первыми голами с момента своего возвращения в Украину.

Как сообщает официальный сайт УПЛ, этот дубль стал для 33-летнего футболиста девятнадцатым в рамках чемпионата Украины, что сделало его новым рекордсменом.

Ранее он делил первое место сразу с четырьмя игроками: Сергеем Ребровым, Марко Девичем, Евгением Селезневым и Александром Гладким. Теперь же он является единоличным лидером рейтинга.

Наибольшее количество дублей в рамках чемпионата Украины (1992 - н.в.)

Андрей Ярмоленко - 19 дублей (Динамо - 19)

Сергей Ребров - 18 (Шахтер - 2, Динамо - 16)

Марко Девич - 18 (Волынь - 1, Металлист - 17)

Евгений Селезнев - 18 (Арсенал - 3, Шахтер - 5, Днепр - 10)

Александр Гладкий - 18 (ФК Харьков - 1, Шахтер - 8, Днепр - 1, Карпаты - 3, Черноморец - 1, Заря - 4)

Жуниор Мораес - 17 (Металлург Д - 9, Динамо - 1, Шахтер - 7)

Алекс Тейшейра - 16 (Шахтер - 16)

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться со списком лучших бомбардиров Укринской Премьер-лиги сезона-2023/24.

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