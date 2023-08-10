Фенербахче убедил Манчестер Юнайтед отпустить Фреда

Манчестер Юнайтед в ближайшее время лишится еще одного игрока.

Как сообщает Фабрицио Романо, "красные дьяволы" приняли предложение Фенербахче по трансферу Фреда.

По информации источника, 30-летний бразилец уже согласовал все условия личного контракта с представителем турецкой Суперлиги. Вскоре игрок отправится на запланированный медосмотр, после чего состоится подписание соглашения.

Ранее сообщалось, что Фенербахче предложил за Фреда 15 миллионов фунтов, включая бонусы.

Полузащитник принял решение перебраться в Турцию после того, как он узнал, что Эрик тен Хаг не планирует давать ему больше игрового времени, чем в прошлом сезоне.

Напомним, что Манчестер Юнайтед договорился с леверкузенский Байером о продаже голкипера Матея Коваржа.

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