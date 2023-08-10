Вратарь Манчестер Юнайтед переходит в Байер

Манчестер Юнайтед и Байер договорились о трансфере вратаря Матея Коваржа, сообщает журналист Sky Sports Флориан Плеттенберг.

По информации различных источников, "красные дьяволы" получат за 23-летнего чеха от пяти до девяти миллионов евро.

При этом отмечается, что у английского клуба будет опция обратного выкупа, а также предложение манкунианцев будет рассматриваться в качестве приоритетного.

Коварж присоединился к Манчестер Юнайтед зимой 2018 года, перейдя из чешского Словацко. За пять лет в клубе он так и не дебютировал за основную команду в официальных матчах, получив шансы лишь в товарищеских играх.

Ранее стало известно, что Манчестер Юнайтед может покинуть Донни ван де Бек, на которого ждут в чемпионате Испании.

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