Хавбек Манчестер Юнайтед может продолжить карьеру в Испании

Полузащитник Манчестер Юнайтед Донни ван де Бек может летом сменить клубную прописку. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

Реал Сосьедад намерен подписать 26-летнего футболиста сборной Нидерландов. Речь идет об аренда до лета 2024 года.

Читай также: Манчестер Юнайтед рассматривает вариант с подписанием экс-защитника Барселоны

Переговоры между сторонами находятся на продвинутой стадии. Самому игроку интересно было бы испытать себя в Испании.

В минувшем сезоне на счету ван де Бека всего семь матчей в рамках АПЛ, в которых игрок не отличился результативными действиями.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!