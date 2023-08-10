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Хавбек Манчестер Юнайтед может продолжить карьеру в Испании

Ван де Бек попал в сферу интересов "полосатых".
Сегодня, 00:51
Донни ван де Бек / Getty Images
Донни ван де Бек / Getty Images

Полузащитник Манчестер Юнайтед Донни ван де Бек может летом сменить клубную прописку. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

Реал Сосьедад намерен подписать 26-летнего футболиста сборной Нидерландов. Речь идет об аренда до лета 2024 года.

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Переговоры между сторонами находятся на продвинутой стадии. Самому игроку интересно было бы испытать себя в Испании.

В минувшем сезоне на счету ван де Бека всего семь матчей в рамках АПЛ, в которых игрок не отличился результативными действиями.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед Реал Сосьедад Донни ван де Бек

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