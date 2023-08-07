Манчестер Юнайтед рассматривает вариант с подписанием экс-защитника Барселоны
Манкунианцам нужен Тодибо на место Магуайра.
Центрбек Ниццы Жан-Клер Тодибо может продолжить карьеру в Манчестер Юнайтед. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.
"Красные дьяволы" делали запрос о возможности подписать французского футболиста, однако до переговоров дело пока не дошло.
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Данный трансфер возможен лишь в случае ухода из клуба защитника Харри Магуайра. Манкунианцы хотят перестраховаться.
В минувшем сезоне на счету Тодибо 34 матча в рамках Лиги 1, в которых игрок не отличился результативными действиями.
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