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Манчестер Юнайтед рассматривает вариант с подписанием экс-защитника Барселоны

Манкунианцам нужен Тодибо на место Магуайра.
Сегодня, 18:21
Жан-Клер Тодибо / Getty Images
Жан-Клер Тодибо / Getty Images

Центрбек Ниццы Жан-Клер Тодибо может продолжить карьеру в Манчестер Юнайтед. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

"Красные дьяволы" делали запрос о возможности подписать французского футболиста, однако до переговоров дело пока не дошло.

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Данный трансфер возможен лишь в случае ухода из клуба защитника Харри Магуайра. Манкунианцы хотят перестраховаться.

В минувшем сезоне на счету Тодибо 34 матча в рамках Лиги 1, в которых игрок не отличился результативными действиями.

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