Фанаты поддержали игрока Манчестер Юнайтед, который "объявил войну" Футбольной ассоциации Англии
Недавно Футбольная ассоциация Англии (ФАА) во время собрания приняла "гениальное" решение, согласно которому в следующем сезоне судьи будут добавлять куда больше времени к матчам - как на чемпионате мира-2022.
Такой ход был раскритикован защитником Манчестер Юнайтед Рафаэлем Вараном, который заявил, что ФАА решила не учитывать мнение игроков, которые присутствовали на собрании.
"На прошлой неделе у нас была встреча с ФАА. Они рекомендовали судьям новые решения и правила. Со стороны тренеров и игроков мы уже много лет делимся своими опасениями по поводу того, что игр слишком много, расписание перегружено и находится на опасном уровне для физического и психического здоровья игроков".
"Несмотря на наши предыдущие отзывы, теперь они рекомендуют для следующего сезона: более длительные игры, больше интенсивности и меньше эмоций, которые должны проявлять игроки".
"Мы просто хотим быть в хорошей форме на поле, чтобы на 100% отдаваться нашему клубу и болельщикам. Почему к нашему мнению не прислушиваются? Как игрок, я чувствую себя очень привилегированным заниматься любимым делом каждый день, но я чувствую, что эти изменения вредят нашей игре".
"Мы хотим быть на максимальном уровне, быть лучшими, на что способны, и устраивать потрясающие выступления для поклонников, чтобы они праздновали их каждую неделю. Я считаю важным, чтобы мы, игроки и тренеры, обращали внимание на эти важные вопросы, поскольку мы хотим защитить игру, которую любим, и дать болельщикам все возможное".
We had a meeting last week with the FA. They recommended from the referees new decisions and rules.— Raphaël Varane (@raphaelvarane) August 7, 2023
From the managers and players, we have shared our concerns for many years now that there are too many games, the schedule is overcrowded, and it’s at a dangerous level for…
Стоит отметить, что француз был не одинок в своих суждениях - его поддержали фанаты, которые также не в восторге от нововведения ФАА.
Один фанат написал: "Ты только что объявил войну Футбольной ассоциации Англии и я полностью поддерживаю это".
Другой ответил: "Мы на 100% поддерживаем вас в этом", а третий добавил: "Хорошо сказано".
"ФАА должна защищать наших игроков и игру! Мы с тобой, Рафа", — заявил еще один поклонник футбола.
Напомним, что несколькими днями ранее Манчестер Юнайтед объявил о трансфере Расмуса Хойлунда из Аталанты.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!