iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Фанаты поддержали игрока Манчестер Юнайтед, который "объявил войну" Футбольной ассоциации Англии

Далеко не всем нравится нововведение англичан, которые решили повторить опыт катарского мундиаля.
Сегодня, 16:34
Рафаэль Варан / Getty Images
Рафаэль Варан / Getty Images

Недавно Футбольная ассоциация Англии (ФАА) во время собрания приняла "гениальное" решение, согласно которому в следующем сезоне судьи будут добавлять куда больше времени к матчам - как на чемпионате мира-2022.

Такой ход был раскритикован защитником Манчестер Юнайтед Рафаэлем Вараном, который заявил, что ФАА решила не учитывать мнение игроков, которые присутствовали на собрании.

"На прошлой неделе у нас была встреча с ФАА. Они рекомендовали судьям новые решения и правила. Со стороны тренеров и игроков мы уже много лет делимся своими опасениями по поводу того, что игр слишком много, расписание перегружено и находится на опасном уровне для физического и психического здоровья игроков".

"Несмотря на наши предыдущие отзывы, теперь они рекомендуют для следующего сезона: более длительные игры, больше интенсивности и меньше эмоций, которые должны проявлять игроки".

"Мы просто хотим быть в хорошей форме на поле, чтобы на 100% отдаваться нашему клубу и болельщикам. Почему к нашему мнению не прислушиваются? Как игрок, я чувствую себя очень привилегированным заниматься любимым делом каждый день, но я чувствую, что эти изменения вредят нашей игре".

"Мы хотим быть на максимальном уровне, быть лучшими, на что способны, и устраивать потрясающие выступления для поклонников, чтобы они праздновали их каждую неделю. Я считаю важным, чтобы мы, игроки и тренеры, обращали внимание на эти важные вопросы, поскольку мы хотим защитить игру, которую любим, и дать болельщикам все возможное".

Стоит отметить, что француз был не одинок в своих суждениях - его поддержали фанаты, которые также не в восторге от нововведения ФАА.

Один фанат написал: "Ты только что объявил войну Футбольной ассоциации Англии и я полностью поддерживаю это".

Другой ответил: "Мы на 100% поддерживаем вас в этом", а третий добавил: "Хорошо сказано". 

"ФАА должна защищать наших игроков и игру! Мы с тобой, Рафа", — заявил еще один поклонник футбола.

Напомним, что несколькими днями ранее Манчестер Юнайтед объявил о трансфере Расмуса Хойлунда из Аталанты.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед Рафаэль Варан

Статьи по теме

Манчестер Юнайтед рассматривает вариант с подписанием экс-защитника Барселоны Манчестер Юнайтед рассматривает вариант с подписанием экс-защитника Барселоны
"Я ответственен за все": Онана отреагировал на свою чудовищную ошибку в товарищеском матче "Я ответственен за все": Онана отреагировал на свою чудовищную ошибку в товарищеском матче
Первый из многих?: Онана пропустил с центра поля в товарищеском матче Манчестер Юнайтед Первый из многих?: Онана пропустил с центра поля в товарищеском матче Манчестер Юнайтед
Официально: Расмус Хойлунд - игрок Манчестер Юнайтед Официально: Расмус Хойлунд - игрок Манчестер Юнайтед
Помочь журналистам

Видео

Арсенал - Манчестер Сити 1:1 (4:1 пен.) Видео голов и лучших моментов Суперкубка Англии
Арсенал - Манчестер Сити 1:1 (4:1 пен.) Видео голов и лучших моментов Суперкубка Англии

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Стародубцева поднялась на 57 мест, Свитолина первая ракетка Украины
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина заработала 0,1 балла
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Жеребьевка плей-офф раунда Лиги чемпионов: онлайн-трансляция
просмотров

Последние новости

Формула 118:50
Окружение Сайнса отрицает предварительный контракт с Ауди
Другие страны18:44
Чемпионат мира-2023 (женщины): Австралия обыграла Данию
Европа18:31
Хавбек Сити близок к продлению контракта, несмотря на интерес Барселоны
Европа18:21
Манчестер Юнайтед рассматривает вариант с подписанием экс-защитника Барселоны
Формула 118:01
Глава Рено: Альпин станет французской Феррари
Бокс17:53
Украинец Лапин проведет бой в андеркарде Усик-Дюбуа
Европа17:49
Вест Хэм наконец нашел замену Райсу
Европа17:24
Генеральный директор Apple выразил восторг переходу Месси в Интер Майами
Европа17:17
Тоттенхэм отклонил очередное предложение по Кейну
Лига конференций17:04
Арис - Динамо: онлайн-трансляция матча 10.08.2023 квалификации Лиги конференций
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK