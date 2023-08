Фанаты поддержали игрока Манчестер Юнайтед, который "объявил войну" Футбольной ассоциации Англии

Недавно Футбольная ассоциация Англии (ФАА) во время собрания приняла "гениальное" решение, согласно которому в следующем сезоне судьи будут добавлять куда больше времени к матчам - как на чемпионате мира-2022.

Такой ход был раскритикован защитником Манчестер Юнайтед Рафаэлем Вараном, который заявил, что ФАА решила не учитывать мнение игроков, которые присутствовали на собрании.

"На прошлой неделе у нас была встреча с ФАА. Они рекомендовали судьям новые решения и правила. Со стороны тренеров и игроков мы уже много лет делимся своими опасениями по поводу того, что игр слишком много, расписание перегружено и находится на опасном уровне для физического и психического здоровья игроков".

"Несмотря на наши предыдущие отзывы, теперь они рекомендуют для следующего сезона: более длительные игры, больше интенсивности и меньше эмоций, которые должны проявлять игроки".

"Мы просто хотим быть в хорошей форме на поле, чтобы на 100% отдаваться нашему клубу и болельщикам. Почему к нашему мнению не прислушиваются? Как игрок, я чувствую себя очень привилегированным заниматься любимым делом каждый день, но я чувствую, что эти изменения вредят нашей игре".

"Мы хотим быть на максимальном уровне, быть лучшими, на что способны, и устраивать потрясающие выступления для поклонников, чтобы они праздновали их каждую неделю. Я считаю важным, чтобы мы, игроки и тренеры, обращали внимание на эти важные вопросы, поскольку мы хотим защитить игру, которую любим, и дать болельщикам все возможное".

