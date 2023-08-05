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Официально: Расмус Хойлунд - игрок Манчестер Юнайтед

"Красные дьяволы" получили нового центрфорварда.
Сегодня, 15:29
Расмус Хойлунд / Getty Images
Расмус Хойлунд / Getty Images

Манчестер Юнайтед представил Расмуса Хойлунда в качестве нового игрока команды, о чем было объявлено на официальном сайте клуба.

Согласно с Transfermarkt, манкунианцы договорились с Аталантой о трансфере 20-летнего форварда за 74 миллиона евро.

Датчанин подписал пятилетний контракт с возможностью продления еще на один год.

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"Не секрет, что я болел за этот великий клуб с детства и мечтал выйти на Олд Траффорд игроком Манчестер Юнайтед", - сказал Хойлунд.

"Я невероятно взволнован этой возможностью воплотить мою мечту в реальность. Я полон решимости отплатить за доверие, которое клуб проявил ко мне. Моя карьера еще только начинается, но я знаю, что готов сделать этот шаг вперед и играть с этой группой игроков мирового уровня".

"Как только я поговорил с тренером, я понял, что эта среда идеально подходит для моего развития; Я наслаждаюсь возможностью работать с одним из лучших тренеров в мире".

"Знаю, что под его руководством и с его поддержкой я способен добиться многого вместе с моими новыми товарищами по команде в этом особом клубе".

В Аталанту Расмус Хойлунд перешел только прошлым летом. Его трансфер из австрийского Штурма обошелся "богине" в 20 миллионов евро.

За один сезон в Италии он принял участие в 34 матчах во всех турнирах, отметившись 10 голами и 4 результативными передачами.

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