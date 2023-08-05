Манчестер Сити объявил о трансфере Гвардиола из РБ Лейпциг

Хорват побил рекорд Харри Магуайра и стал самым дорогим защитником в истории футбола.

Манчестер Сити на своем официальном сайте объявил о переходе центрбека РБ Лейпциг Йошко Гвардиола.

"Горожане" подписали с 21-летним игроком контракт на пять лет. В новой команде он будет выступать под 24-м номером.

За трансфер футболиста сборной Хорватии англичане заплатили 77 миллиона фунтов, что сделало самым дорогим защитником в истории футбола.

We're delighted to announce the signing of Josko Gvardiol from RB Leipzig! ✍️ — Manchester City (@ManCity) August 5, 2023

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Гвардиол стал вторым летним новичком команды Пепа Гвардиолы - ранее у Челси был приобретен Матео Ковачич.

Йошко Гвардиол - воспитанник загребского Динамо. Летом 2021 года он перешел в РБ Лейпциг за 18,8 миллиона евро. В составе "быков" он принял участие в 87 матчах, в которых отметился пятью голами и тремя ассистами.

Более того, он дважды помог немецкому клубу выиграть кубок Германии (2022, 2023). На его счету также 21 матч за сборную Хорватии, в составе которой он стал бронзовым призером чемпионата мира-2022.

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