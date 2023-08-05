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Барселона готова выкупить у Манчестер Сити контракт Бернарду Силвы

Каталонцы намерены сделать футболисту хорошее предложение.
Сегодня, 10:20
Бернарду Силва / Getty Images
Бернарду Силва / Getty Images

Недавно стало известно, что вингер Барселоны Усман Дембеле все же покинет клуб - он перейдет во французский ПСЖ.

Как было объявлено ранее, это поможет клубу в новых трансферах, одним из которых должен стать хавбек Манчестер Сити Бернарду Силва.

Как сообщает Barca Universal со ссылкой на журналиста Жерара Ромеро, главный тренер "сине-гранатовых" Хави Эрнандес сделал 28-летнего португальца главной трансферной целью.

Каталонцы готовы предложить ему трехлетний контракт с зарплатой 10-11 миллионов евро в год. А за сам переход игрока Барселона готова расстаться с 65 миллионами евро. У Силвы осталось два года по контракту с "горожанами".

В прошедшем сезоне Бернарду Силва принял участие в 55 матчах во всех турнирах, записав на свой счет 7 голов и 8 результативных передач.

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