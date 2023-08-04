Продажа Дембеле может стать альтернативой "рычагам" Барселоны

Руководство Барселоны рассматривает трансферы Усмана Дембеле и Франка Кессье, как альтернативу финансовым "рычагам", пишет Mundo Deportivo.

Предполагается, что продажа этих двоих принесет клубу около 65 млен евро, что как раз составляет ту же сумму, что и предполагаемый "рычаг".

Под рычагом подразумевается продажа доли в Barça Studios, однако эта сделка в итоге застопорилась. При чем, клуб дважды пытался ее провернуть с разными покупателями.

Теперь клуб может найти необходимые средства в исходящих трансферах. Это позволит зарегистрировать новые контракты текущих игроков и нескольких новичков, включая, например, Гюндогана.

Ранее, напомним, Гвардиола заявил,ч то Барселона так и не сделала нормального предложения по Бернарду Сильве.

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