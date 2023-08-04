iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Продажа Дембеле может стать альтернативой "рычагам" Барселоны

Клубу необходимы эти деньги.
Вчера, 22:37
Усман Дембеле / Getty Images
Усман Дембеле / Getty Images

Руководство Барселоны рассматривает трансферы Усмана Дембеле и Франка Кессье, как альтернативу финансовым "рычагам", пишет Mundo Deportivo.

Предполагается, что продажа этих двоих принесет клубу около 65 млен евро, что как раз составляет ту же сумму, что и предполагаемый "рычаг".

Под рычагом подразумевается продажа доли в Barça Studios, однако эта сделка в итоге застопорилась. При чем, клуб дважды пытался ее провернуть с разными покупателями.

Теперь клуб может найти необходимые средства в исходящих трансферах. Это позволит зарегистрировать новые контракты текущих игроков и нескольких новичков, включая, например, Гюндогана.

Ранее, напомним, Гвардиола заявил,ч то Барселона так и не сделала нормального предложения по Бернарду Сильве.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона

Статьи по теме

Полузащитник Барселоны продолжит карьеру в саудовском Аль-Ахли Полузащитник Барселоны продолжит карьеру в саудовском Аль-Ахли
Экс-физиотерапевта Барселоны посадили за сексуальное насилие над своей колегой Экс-физиотерапевта Барселоны посадили за сексуальное насилие над своей колегой
Хавбек Барселоны близок к переходу в Ан-Наср Хавбек Барселоны близок к переходу в Ан-Наср
ПСЖ и Барселона согласовали трансфер Дембеле ПСЖ и Барселона согласовали трансфер Дембеле
Помочь журналистам

Видео

Дила - Ворскла 3:1 Видео голов и лучших моментов матча отбора Лиги конференций
Дила - Ворскла 3:1 Видео голов и лучших моментов матча отбора Лиги конференций

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Стародубцева поднялась на 57 мест, Свитолина первая ракетка Украины
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина заработала 0,1 балла
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Сачко и Марченко сделали большой рывок, Овчаренко упал на 108 позиций
просмотров

Последние новости

Вчера, 23:48
Теннис23:48
Костюк проиграла росиянке в 1/4 финала турнира в Вашингтоне
Другие страны23:45
Уборщик лишился работы после того, как попросил автограф у Месси
Европа23:17
ПСВ - обладатель Суперкубка Нидерландов
Формула 123:02
Экс-руководитель Альпин объяснил свое увольнение
Европа22:55
Торино и Бешикташ проявляют интерес к Малиновскому
Европа22:37
Продажа Дембеле может стать альтернативой "рычагам" Барселоны
Украина22:26
Ванат: Не можем полностью довольствоваться победой из-за всех моментов у наших ворот
Европа22:12
У Стэмфорд Бридж появились рекламные щиты с Мудриком
Украина21:49
Луческу объяснил, почему команда пропустила дважды
НБА21:46
"Словно потерял девственность": центровой НБА прокомментировал первый трехочковый в карьере
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK