Продажа Дембеле может стать альтернативой "рычагам" Барселоны
Руководство Барселоны рассматривает трансферы Усмана Дембеле и Франка Кессье, как альтернативу финансовым "рычагам", пишет Mundo Deportivo.
Предполагается, что продажа этих двоих принесет клубу около 65 млен евро, что как раз составляет ту же сумму, что и предполагаемый "рычаг".
Под рычагом подразумевается продажа доли в Barça Studios, однако эта сделка в итоге застопорилась. При чем, клуб дважды пытался ее провернуть с разными покупателями.
Теперь клуб может найти необходимые средства в исходящих трансферах. Это позволит зарегистрировать новые контракты текущих игроков и нескольких новичков, включая, например, Гюндогана.
Ранее, напомним, Гвардиола заявил,ч то Барселона так и не сделала нормального предложения по Бернарду Сильве.
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